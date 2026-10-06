Оставиха в ареста украинец, свързан с изстрела, ранил жена в центъра на Варна

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Задържаният преди четири месеца за пет престъпления украинец Петро К. остава в ареста.

Апелативният съд във Варна не намери основания за по-лека мярка за неотклонение за 48-годишния украински гражданин, обвинен в пет тежки умишлени престъпления. Той е задържан повече от четири месеца, но съдът отхвърли искането му за домашен арест или парична гаранция като неоснователно.

Сред обсъдените доказателства обвиняемият има връзка с пистолет със заличен сериен номер, който е произвел изстрел в центъра на Варна, при който пострада жена.

Петро К. е привлечен към наказателна отговорност за отвличане и противозаконно лишаване от свобода, извършени в съучастие, принуда, отнемане на чужд автомобил с цел ползване и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси.

Разследването е започнало след стрелба в центъра на Варна, при която е пострадала жена.

Защитата е поискала промяна на мярката заради здравословното състояние на обвиняемия.

Прокуратурата обаче е възразила, че не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат освобождаването му от ареста.

Апелативният съд е преценил, че по делото продължава интензивно разследване, а събраните до момента гласни и веществени доказателства подкрепят подозрението за съпричастността на украинския гражданин към престъпленията.

Сред обсъдените доказателства са данните за отвличането и противозаконното лишаване от свобода на човек, връзката на обвиняемия с пистолет със заличен сериен номер, произведения изстрел в центъра на Варна и действията му с чужд автомобил.

Според съдебния състав петте престъпления са извършени в реална съвкупност, което сочи на висока интензивност на инкриминираната дейност. Съдът отчита и данни за опит на обвиняемия да се укрие след деянието.

Допълнително значение има и фактът, че Петро К. не е трайно свързан с адрес в България, а според данните по делото се издирва и в Украйна за хулиганство и незаконно притежание на оръжие. Всичко това според магистратите създава висока опасност той да се укрие или да извърши престъпление при промяна на мярката.

Съдът е обсъдил и твърденията на защитата за влошеното здраве на 48-годишния мъж. Не е уважено искането за съдебно-медицинска експертиза, тъй като представените данни не налагат такова изследване.

Магистратите приемат, че животът му в ареста не е изложен на риск, тъй като той получава медицинска помощ и необходимата лекарствена терапия.