Петрич се поклони пред паметта на цар Самуил. На 6 октомври през 1014 година България губи цар Самуил. Кметът на Петрич Димитър Бръчков, представители на общинското ръководство и петричани положиха цветя пред паметника на Националния парк-музей "Самуилова крепост" край с. Ключ.

"Родени сме на земята, в която Самуил е живял, воювал и загубил най-страшната битка. Паметта е тук – тиха клетва, че някои имена не умират, докато земята помни. Паметта за миналото е отговорността ни днес", написаха в социалните мрежи от Общината.

Две изложби – „Самуил между историята и легендата" и „Цар Самуил в изкуството", посветени на този български владетел и начина, по който неговият образ е съхранен в историческата памет, легендите и изкуството, представя Исторически музей Петрич. Те са в сградата на музея и в НПМ "Самуилова крепост".