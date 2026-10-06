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Петрич се поклони пред паметта на цар Самуил

Тони Маскръчка

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Кметът на Петрич Димитър Бръчков се поклони през паметта на цар Самуил. СНИМКА: Община Петрич

Петрич се поклони пред паметта на цар Самуил. На 6 октомври през 1014 година България губи цар Самуил. Кметът на Петрич Димитър Бръчков, представители на общинското ръководство и петричани положиха цветя пред паметника на Националния парк-музей "Самуилова крепост" край с. Ключ.

"Родени сме на земята, в която Самуил е живял, воювал и загубил най-страшната битка. Паметта е тук – тиха клетва, че някои имена не умират, докато земята помни. Паметта за миналото е отговорността ни днес", написаха в социалните мрежи от Общината.

Две изложби – „Самуил между историята и легендата" и „Цар Самуил в изкуството", посветени на този български владетел и начина, по който неговият образ е съхранен в историческата памет, легендите и изкуството, представя Исторически музей Петрич. Те са в сградата на музея и в НПМ "Самуилова крепост".

Кметът на Петрич Димитър Бръчков се поклони през паметта на цар Самуил. СНИМКА: Община Петрич

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