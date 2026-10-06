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За ден 29 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 9 - за наркотици

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Пътна полиция Снимка: 24 часа

В рамките на изминалия ден са установени общо 29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, шест са и отказалите тестване, съобщиха от МВР. 

19032 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 22516 водачи и пътници. Съставени са 5749 фиша и 456 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Пътна полиция Снимка: 24 часа

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