Руснаците ни пуснаха подводна бомба, разказа спасен моряк

„Не беше дрон, а подводна бомба" – така един от спасените моряци от кораба „ABLE" описва взрива в Черно море. Екипажът на пострадалия кораб „ABLE", плаващ под флага на Палау, беше транспортиран до Варна, след което моряците бяха откарани в „Гранична полиция", където предстои да бъдат прегледани от медицински екипи. снимка: РОЙТЕРС

„Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар", заяви един от моряците. снимка: РОЙТЕРС