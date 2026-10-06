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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23684785 www.24chasa.bg

Руснаците ни пуснаха подводна бомба, разказа спасен моряк

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Снимка: РОЙТЕРС

„Не беше дрон, а подводна бомба" – така един от спасените моряци от кораба „ABLE" описва взрива в Черно море. Екипажът на пострадалия кораб „ABLE", плаващ под флага на Палау, беше транспортиран до Варна, след което моряците бяха откарани в „Гранична полиция", където предстои да бъдат прегледани от медицински екипи.

снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

„Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар", заяви един от моряците.

снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

Към момента според официални данни двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът им все още се изяснява.

снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

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