Президентът Илияна Йотова свиква КСНС в сряда след атаката с дронове край Варна

Президентът Илияна Йотова свика Консултативен съвет по националната сигурност след дронатаката в Черно море. Съветът ще е в 13 часа в сряда. Темата е "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна", обявиха от президентството.

За КСНС по-рано днес призоваха всички партии в парламента без управляващите "Прогресивна България" и ДПС. В 11 часа днес Йотова трябваше да е на събитие във Велико Търново, но след новината за атаката тя отмени всичко предвидено за днес.

По-рано днес премиерът Румен Радев събра четирима министри, началника на отбраната и шефовете на службите. Срещата обаче продължи само 20 минути, слуд което Радев продължи програмата си и отиде на изложение на дронове в София. Там обаче той отговори на въпроси на медиите и обясни, че са взети всички необходими мерки и обстановката се следи.

"Дали ще се свика КСНС зависи от президента Илияна Йотова. Но сами виждате, че това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат, където не им е ясно, и тогава да говорят. Има голям риск КСНС да се превърне в злоупотреба с цялата ситуация", коментира премиерът.

Съвета се свиква от президента, а в него участват и председателят на Народното събрание, премиерът, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи и на финансите, председателите на ДАНС и Държавна агенция "Разузнаване", началникът на отбраната, секретарят на Съвета по сигурността и по един представител от всяка парламентарна група.

По-рано днес спешна среща свика и премиерът Румен Радев. На нея присъстваха министрите на отбраната, вътрешните работи, транспорта и околната среда, началникът на отбраната, както и шефовете на службите. Преди началото Радев обясни какво се знае до момента: атакувани са два кораба, единият е потънал и екипажът му се издирва, а хората от другия кораб са спасени чужденци, като има двама ранени. Срещата им обаче продължи 20 минути, след което Радев продължи с предварителната си програма - отиде да открие изложение на дронове в Интер Експо център в София.