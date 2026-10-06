Министър Ивкова след схемата за милиони в Пловдив: Започваме проверки на болниците във всички области

Началничката на клиниката си определила 13 500 лв. заплата, давала по 6000-7000 евро на лекарите, участвали в източването, а който откажел - взимал 1500€

Този случай е повод да стартираме проверки във всички области. Не искаме да стресираме никого, но за да сме сигурни, че имаме качествено здравеопазване, започваме проверки. С колегите от Здравната каса също ще се свържем, за да работим съвместно. Така има максимална достоверност.

Това заяви в Пловдив Министърът на здравеопазването Катя Ивкова по повод схемата за източване на милиони чрез фиктивни пациенти в УМБАЛ "Свети Георги". Тя дойде на брифинг в Града на тепетата заедно с окръжната прокуратура и МВР, за да дадат повече информация по случая.

Часове наред вчера служители на полицията ровиха в Клиниките по ревматология и по нефрология на УМБАЛ "Свети Георги". Разследването беше за източване на здравната каса, като по неофициална информация действала от около 4 г. Чрез фиктивни пациенти били източени 4-5 милиона евро. Задържани бяха 10 човека, сред които деканката на Медицинския факултет професор Мариела Генева-Попова. Тя е и началник на Клиниката по ревматология. Шефът на Икономическа полиция комисар Георги Машонов, здравната министърка Катя Ивкова, окръжната прокурорка Ваня Христева, наблюдаващият Димитър Пехливанов и директорът на полицията в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов. Снимка: Никола Михайлов

Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева обясни, че са претърсени 40 адреса - административни и жилища, в Пловдив, Карлово и Кричим. От задържаните шестима са лекари, а четирима - медицински сестри. Претърсени са 2 медицински центъра в Пловдив и Карлово. Повдигнати са обвинения на шестима, а арестът на трима е удължен на до 72 ч.

"Разследването се води от няколко месеца и касае получен сигнал за множество хоспитализации в Клиниката по ревматология на УМБАЛ "Свети Георги". След разпит на свидетели, включително лекари, установихме, че за 3 г. Здравната каса е изплатила 12 милиона евро по 24 000 клинични пътеки, а легловата база е 49 легла. Установихме, че голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само за да им се вземе кръв. Установихме много порочни практики - лекари и санитари да дават кръв вместо пациенти, да не се задържат хора повече от 2 дни, само и само да се вземе пътеката", каза наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов. По думите му задържаните са лекари в болницата, а началничката на клиниката има медицински център с дъщеря си и съпруга си. Оттам са издадени 5000 направления за хоспитализация, роднина на професорката ги е въвеждал след това в системата.

"Получените средства от касата са част от сумарния брой пари, който се генерира като заплати", каза Пехливанов. По думите му началничката разпределяла парите, като на себе си определяла 13 500 лв. Заплатите се определяли на точкова система, като лекарите, участвали в схемата, взимали около 6000-7000 евро, а тези, които били против - по около 1500 евро. 3 060 000 евро общо са неправомерно платени на болницата. 40% от парите са давани на самата клиника и оттам се разпределяли като заплати.

Пуснатите от ареста са под гаранция между 3000 и 5000 евро. Прокурорът добави, че когато сутрин лекарите се събирали на доклад, не обсъждали друго, освен защо имало малко легла. Случвало се да се изписват пациенти с лоши показатели, като се взимала кръв от друг, само и само да може на негово място да влезе друг. Лекарите, които се обявявали против схемата, били мачкани и унижавани.

"Идват, дават кръв и си тръгват. А това струва на държавата 500 евро", обясни Пехливанов. И добави, че болницата е била завардена вчера, за да се провери колко пациента всъщност са били там. Оказало се, че 15 липсват, а се водят хоспитализирани.

Шефът на полицията в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов добави, че министърът на здравеопазването Катя Ивкова е била лично запозната с акцията. "Работата по случая е започнала в активна фаза преди няколко месеца, но като цяло се следи от "Икономическа полиция" от началото на годината. Мисля, че работата на служителите е доста показателна, че вървим в правилната посока", заяви той. По думите му голямата акция продължила до обяд вчера, но и сега действията продължават, просто не се забелязват.

"Установихме, че част от хоспитализираните фиктивно получават болнични листове от LKK комисии. Лекарите там не преглеждат, дават подписите си на техничеси сътрудници. Така се ощетява и частният бизнес. Установили сме и ТЕЛК решения, до които се е стигнало след такива фиктивни хоспитализации. В здравното досие на пациента се въвеждат заболявания, които не са истински, включително епилепсия", добави прокурор Пехливанов. По думите му това може да е опасно, защото при нужда от лечение, човек би получил грешно такова. По време на претърсванията са намерени и лекарства с изтекъл срок на годност, има данни и за съмнителни клинични изпитвания. Пехливанов беше категоричен, че при предходния ръководител на Клиниката по ревматология положението било по-добро.

По време на работата се стигнало до информация, че подобна схема може да се върти и в Клиниката по нефрология, но засега доказателства за това не са били открити.

"Ще бъдат предприети още проверки. Скъпоструващи лекарства са съхранявани в друга стая, неясно защо са с изтекъл срок на годност, не е ясно и за кого са били. Проверка по баркод ще установи за кого са били вписани. Също така този път през LKK комисии - това не само е вредно за финансовата част на здравното министерство, но и за самите пациенти. Много от тях нямат доверие, това е защото стават свидетели на всички тези порочни практики. Трябва да излезе цялата истина и да бъдат преприети адекватни действия. С информационно обслужване активно работим от месеци, за да може всеки от нас, който има е-здраве, да може да вижда информация за това колко средства са разходвани за него и да се докладва, ако не е реална тази стойност. Това ще се вижда и в базата данни, за да може където има нередности, да се проверява. След това и органите на реда да предприемат действие. Що се касае до клиничните изпитвания, това също е притеснително. Ще се включим в проверките, за да сме сигурни, че лекарствата, които получаваме, са безопасни", каза здравният министър Катя Ивкова. Тя благодари на полицията са добрата работа.

Разследващите обясниха, че необвинените лица могат да продължат да работят. Димитър Пехливанов заяви, че утре ще поиска постоянно задържане на професор Мариела Генева-Попова. Той отрече случаят да има връзка със задържаните преди месеци сестри д-р Фани Колачева-Гудева и д-р Цветалина Колачева-Сали, макар едната от тях да работи в Клиниката по ревматология. Единственото общо било, че се точили пари от Здравната каса. Прокурор Пехливанов обясни, че най-тежкото наказание по случая е до 15 г. затвор и изземване на имущество. Уточни, че в Кричим е проверяван приятел на задържаната деканка, за който имало информация, че е карал пациенти.