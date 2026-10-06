Японският калиграф и художник Мицуру Нагата сенсей гостува в Русе

На 21 октомври /сряда/ Русе ще бъде част от „Седмица на японската естетика с Мицуру Нагата сенсей". Културната инициатива е организирана от Японския културен център „Кокоро" с подкрепата на Община Русе, Посолството на Япония в България, Русенския университет „Ангел Кънчев", Нихон Томоно Кай – приятели на Япония в България, и „Старгейт Маритайм" и е част от 37-ите Дни на японската култура в България, организирани от Посолството на Япония в България. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Гост на събитието ще бъде Мицуру Нагата сенсей - японски калиграф и художник, майстор на шодо и суми-е. Програмата ще се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев", като от 14:30 ч. е предвидена работилница по шодо и суми-е за студенти на университета, а от 18:30 ч. сенсей ще представи демонстрация, отворена за широката публика. Входът е свободен.

По време на демонстрацията присъстващите ще могат да проследят на живо процеса на създаване на произведения чрез традиционната японска четка и туш и да се запознаят с философията, техниката и естетиката, които стоят зад тези вековни изкуства. Шодо е традиционното японско изкуство на калиграфията, при което написаният знак се превръща в отражение на движението, ритъма, характера и вътрешното състояние на автора. Суми-е е японска живопис с туш, основана върху простотата и баланса, при която с минимален брой движения се улавя същността на образа.

Мицуру Нагата е роден през 1979 г. в Киото, Япония, а днес живее и твори в Барселона. Той притежава степен шихан – майстор-преподавател по японска калиграфия, присъдена от школата „Futaba Shodo Kai", и е завършил социология в Университета „Буккьо" в Киото. Нагата сенсей участва в изложби, културни инициативи, демонстрации и практически работилници в Япония, Испания и други държави, като активно работи за популяризирането на японската култура пред международна публика.

През 2026 г. Мицуру Нагата получава награда за заслуги от Генералното консулство на Япония в Барселона в знак на признание за своя принос към културния обмен и популяризирането на японската култура.

„Седмица на японската естетика с Мицуру Нагата сенсей" през октомври преминава също през София и Варна. Гостуването в Русе създава възможност за непосредствена среща с традиционни японски изкуства, представени чрез живата практика на съвременен японски майстор.