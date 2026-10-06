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Мъж отива на съд, предложил пари на полицай, за да не го глоби

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СНИМКА: Pixabay

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу 57-годишен мъж за предлагане на подкуп на полицейски служител, за да не го глоби по Закона за движение по пътищата.

Според обвинителния акт на 30 април 2025 г.  двама служители на 05 РУ-СДВР патрулирали в квартал "Челопечене". Около 8,40 ч спрели за рутинна проверка обвиняемия. В хода на проверката установили административно нарушение. Полицейските служители разпоредили на обвиняемия и неговия спътник да останат на място в автомобила. Докато полицаите съставяли документа за нарушение в служебния автомобил, шофьорът се приближил, казал им, че няма нужда да пишат глоба, че иска да ги почерпи и през отворения прозорец на полицейския автомобил пуснал банкнота. После бил задържан.

57-годишният обвиняем е неосъждан – реабилитиран, с основно образование.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

СНИМКА: Pixabay

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