Уникален онлайн стрийминг ще ни потопи в живота на горските обитатели

Над 50 доброволци от Postbank се включиха в обновяването на пътека в района на Златните мостове на Витоша заедно с представители на Природен парк „Витоша“, експерти и партньори на инициативата. Всички заедно почистиха района, боядисаха пейките и масите, поставиха нови интерактивни табла, сглобиха къщички за птици, превръщайки мястото в атрактивен маршрут, който разказва историята на планината. Тази година във фокуса на проекта са най-малките – тези, които за първи път опознават красотата и величието на Витоша.

Обновеният участък е с дължина от 500 метра и събира на едно място характерни природни богатства на Витоша. Той надгражда инициативите на Postbank в района на Златните мостове, започнали през 2019 г., и превръща кратката разходка в интерактивно преживяване, което разказва за богатството на планината по достъпен и любопитен начин.

В началото на следващия месец проектът ще продължи с интегрирането на още един интересен елемент - на сайта на инициативата ще стартира уникален 24/7 streaming, който ще ни потопи директно в живота на пернатите горски обитатели. Благодарение на камерата, която ще бъде поставена в една от хранилките за птици, ще можем да проследим какво се случва с птиците в планината и да се потопим в звуците на Витоша.

16 нови информационни табели, поставени от доброволците по дължината на пътеката, разказват историята на растенията, птиците и бозайниците, които могат да бъдат срещнати във Витоша. Табелите съчетават кратки и достъпни текстове, илюстрации и QR кодове, които насочват към специално създадената платформа www.postbankfornature.bg. Така разходката продължава и онлайн, а семействата могат да откриват още истории за природата на Витоша.

В основата на новата концепция са трите стихии – Въздух, Вода и Земя. Те посрещат децата като приятелски герои и ги запознават със своята роля в живота на планината. Земята ги насочва към скалите, почвата и характерните за Витоша каменни реки. Въздухът разказва за растенията, които произвеждат кислорода, който дишаме, както и за ветровете в планината. Водата отвежда малките пътешественици към реките, мочурищата, чешмите и значението на чистата вода.

По маршрута децата могат да научат повече и за характерните растителни видове на Витоша, сред които бук, смърч, бреза, офика, хвойна, шипка и папрат. В края на пътеката интерактивна информационна табела насочва посетителите към следващото им планинско преживяване. Тя представя девет маршрута във Витоша, като чрез QR кодове предлага практична информация откъде се тръгва, за кого е подходящ, колко е дълъг и какво може да се види по него.

„С обновяването на маршрута искаме да поканим децата да поемат на своята първа разходка във Витоша по начин, който е едновременно любопитен и образователен. Да ги запознаем с каменните реки, растенията и водите ѝ. Щастливи сме, че за пореден път нашите колеги се погрижиха за природата заедно с партньорите ни от Природен парк „Витоша“ и оставиха след себе си атрактивна пътека, която превръща първите стъпки в планината в необикновено преживяване. Обновеният маршрут ще разкаже на децата множество интересни истории и ще събуди любопитството им за още знания“, коментират от Postbank.

Събитието продължава поредицата от доброволчески инициативи на Postbank, реализирани съвместно с Природен парк „Витоша“. През годините служителите на банката са участвали в обновяването на различни пространства в планината и създаването на образователни кътове за всички, които тепърва ще откриват Витоша.