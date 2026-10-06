Капитанът, спасил моряците от поразения кораб, е трето поколение моряк

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Капитанът, спасил моряците от поразения при военен удар кораб „ABLE", е третото поколение потомствен моряк в семейството си. К.д.п. Анатолий Златаров е капитан на плаващия под български флаг ро-ро пътнически кораб „DIOSCURIA", който спаси екипажа на „ABLE" и го транспортира до Варна.

Катери на „Гранична полиция" вече свалиха спасените моряци на брега, а „DIOSCURIA" продължи рейса си към Поти, Грузия.

Прадядото на Златаров е кап. Иван Томов – героят, капитан на кораба „Мария Луиза", който по време на Втората световна война спасява Пирея от унищожително взривяване с цената на живота си. Дядо му е известният кап. I-ви ранг о.з. Анатоли Златаров, а баща му – капитанът-наставник Валентин Златаров, създател на клуб „Млад моряк". Чичо му Иван Златаров е рулеви, загинал при трагичен инцидент в Аденския залив през 1996 г.

Заради действията му при спасяването на екипажа на моторен кораб „ABLE" капитан Златаров ще бъде удостоен с почетно отличие от Морския спасително-координационен център.

„Морският спасително-координационен център ще удостои с почетно отличие капитан далечно плаване Златаров в знак на дълбоко признание за неговия изключителен професионализъм, безупречна морска доблест и хладнокръвни действия, осигурили спасяването на екипажа на моторен кораб „ABLE", каза изпълнителният директор на ИА „Морска администрация" к.д.п. Венцислав Иванов пред Maritime.bg.

Към момента според официални данни двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът им все още се изяснява.

По-рано моряк от кораба коментира, че той не е атакуван с дрон, а с подводна бомба.

„Не беше дрон, а подводна бомба", каза той.

„Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар", заяви един от моряците.