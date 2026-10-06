Обновеният парк "Александър Стамболийски" отвори врати за старозагорци

Кметът Живко Тодоров се извини на съгражданите си за времето, когато градината беше затворена

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров откри днес, 6 октомври, обновения парк"„Александър Стамболийски", познат на поколения старозагорци като "Алана", съобщиха от общинския пресцентър. След извършените ремонтни дейности едно от емблематичните зелени пространства в центъра на града отново е отворено за посетители.

"Парк "Алана" е готов и смятам, че стана много приятно място, в което хората могат да си почиват. Обновени са алеите, има нови пейки и осветление, напоителна система, видеонаблюдение, ново озеленяване и цветя", заяви Живко Тодоров. Той благодари на проектантите, строителите и всички, участвали в реализацията на обекта.

Кметът се извини на старозагорци за неудобството през времето, в което паркът беше затворен. „Близо година гражданите трябваше да се лишат от възможността да го посещават, но резултатът си заслужава и смятам, че промяната е за добро", посочи Тодоров.

Към момента на отварянето на парка няма извършени плащания към изпълнителя за реализираните дейности. По думите на кмета фирмата е финансирала работата със собствени средства, като подобна е ситуацията и при други общински обекти. Той уточни, че дейностите се изпълняват при старите договорени цени, а стойността на ремонта е около 6 млн. лева, или приблизително 3 млн. евро.

Заместник-кметът с ресор "Устройство на територията, строителство и безопасност на движението" арх. Мартин Паскалев представи извършените дейности. Паркът се простира върху 15 декара, от които около 8 декара са зелени площи, а останалите 7 декара са алеи.

При обновяването са засадени над 50 нови иглолистни и широколистни дървета и около 5000 храста, които оформят живите плетове по алеите. Над 80 дървета са преминали санитарна резитба, а около 20 опасни дървета са премахнати.

"Осветителните тела са повече от първоначално предвидените в проекта, увеличен е и броят на пейките. Вече има две чешми - в северната и южната част на парка, видеонаблюдение и напоителна система. Смятам, че паркът придоби прекрасен вид и е в пълен унисон с другия парк в центъра - "Пети октомври", заяви арх. Мартин Паскалев.

Предстои реставрация на буквите от надписите върху паметниците в парка. Дейностите ще бъдат извършени от специалисти с необходимата квалификация и лиценз за тази дейност, уточни заместник-кметът.

При благоустрояването са запазени основните пешеходни алеи, утвърдили се през годините. Положена е гранитна настилка както в парк "Пети октомври", а парковата мебел е подменена с нова в ретро стил. Осъвременена е детската площадка за деца на възраст от 0 до 3 години и е обособен тематичен кът за безопасност на движението. Реконструирана е и обществената тоалетна, като е осигурена достъпна среда.

Съхранен е вековният чинар - едно от най-разпознаваемите дървета в „Алана", с приблизителна възраст 120 години и височина около 30 метра. При оформянето на пространството е потърсена и връзка с историята на градската градина чрез автентични снимки и възстановяване на характерни за нея елементи, сред които и част от оградата.

Парк "Александър Стамболийски" е създаден през 1959 г. върху площ от 15 декара. В него се намират паметниците на участниците в Старозагорското въстание, на Св. вмч. Георги Победоносец и на поета Гео Милев.

От днес започва премахването на временните ограждения около парка. Обновяването на "Алана" е част от концепцията за цялостно преобразяване на централната градска част и създаване на хармонична среда между този парк, парк "Пети октомври" и главната пешеходна улица, обобщават от общината.