Рибари по Северното черноморие: Докато ловим риба, се разминаваме с останки от дронове

Рибари по Северното черноморие споделиха, че в последните месеци, докато ловят риба в морето, нерядко се разминават с останки от дранове. „Първоначално сигнализирахме, но процедурата по установяването на останките е времемка. Вече се научихме - като видим такъв обект, оглеждаме го и го заобикаляме внимателно", добавят те. Новината за ударените с дронове кораби в българската изключителна икономическа зона завари повечето от морето, тъй като времето е хубаво, а риба има достатъчно.

„Рибарите влизат в морето с определено с притеснение, за страх още не говорим. Може би отговор ще даде статистиката на плавателните съдове, които извършват активно рибовна дейност в тези условия. Ако са по-малко от регистрираните, значи има притеснение. То идва и от това, че се срещат с плаващи останки от дронове", каза Нелко Йорданов, рибар, председател на местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик".

В крайморските общини на област Добрич – Шабла, Каварна, Балчик, има около 170 плавателни съда с разрешително, добави Йорданов."Рибарите не намаляват излизанията в морето, но определено има притеснение да влизат по-навътре", уточни той. „В момента рибата е в по-плитки води, по към брега, така че не се налага влизане навътре.В момента се лови паламуд, барбун, сафрид, почна да се появява лефер. Тепърва предстои по-активният сезон. Риба има. Очакваме тази година да бъде добра", каза още Йорданов и беше категоричен, че движението на рибата все още не провлияно от ударите д дронове в морето.„Трябва да подчертае и това, че рибарите са своевременно инструктирани, получават информация от съответните органи и служби, „Гранична полиция", Морска аднистрация ги уведомяват постоянно", заяви Йорданов и добави, че в морето винаги се влиза с внимание, сега то е повишено. Обикновено се лови риба на около километър, два, три от брега навътре.

„Нормално е да има притеснение сред рибарите. Ние постоянно виждаме останки от дронове, докато сме на риболов", каза Виктор Лучиянов, рибар от Балчик. Според него, един, два или десет дрона нямат да спрат риболова, само вниманието е повишено. „В момента ловим паламуд, лефер, чернокоп, сафрид. Ако времето е благоприятно, риболовният сезон по Северното черноморие може да продължи до 15-20 ноември", добави Лучиянов. „Поне по три-четири пъти сме минавали покрай останки от дронове. Вече станаха част от пейзажа, просто ги заобикаляме. Но такава е реалността", добавят рибари.