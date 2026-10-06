Останалите 16 моряци от атакувания край Бяла кораб вече са във Варна

Останалите 16 души от екипажа на кораба „ABLE", който беше ударен с дронове снощи край Бяла, вече са транспортирани до Варна с катер на „Гранична полиция". Моряците ще бъдат настанени в щаба на гранична полиция, където екип на Спешна помощ ще ги прегледа.

По-рано в града бяха откарани двамата най-тежко пострадали от 18-членния екипаж. Единият е капитанът на кораба, който е с травма на главата, а другият – моряк с тежки изгаряния. И двамата са настанени във Военноморската болница във Варна, като морякът с изгаряния е в интензивно отделение.

„ABLE" е плавал под флага на Палау и е превозвал пшеница за Турция.

Междувременно продължава издирването на екипажа на втория кораб, който е потънал след атаката. В района са открити обърната лодка, два спасителни плота и спасителни жилетки, но засега няма следа от моряците. В операцията участват самолет и два хеликоптера, а мястото предстои да бъде обследвано и подводно.

Двата търговски кораба бяха атакувани в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили от Бяла. По официалните данни атаката е извършена с дронове, като произходът им все още се изяснява.