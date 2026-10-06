За първи път образователната кампания „Пресичам безопасно с TEDI” стартира от Пазарджик. Седмото издание на инициативата бе поставено в СУ "Георги Бенковски", където първокласници придобиха ценни знания за пътната безопасност от представители на Главна дирекция „Национална полиция“. Техен верен спътник в уроците бе и мечето TEDI.

Кампанията има за цел да запознае децата на България с правилата за движение по пътищата, а нейни организатори са Тимбарк България, съвместно с Министерство на образованието и науката и Министерство на вътрешните работи. От 2019 година до сега през обучителната програма са преминали над 60 000 ученици от първи до трети клас от цялата страна. От пролетта на 2026 г. кампанията разшири обхвата и пилотно близо 1000 деца от последна група в детски градини в Пловдив и София също научиха основните правила с мечето TEDI. От следващата година инициативата ще продължи с още детски градини от цялата страна, за да се изграждат навици за безопасно поведение на пътя още от най-ранна възраст.

Ежегодно кампанията се провежда в хибриден формат. Практическите уроци с експерти от „Национална полиция“ се случват в различни областни градове.

Освен тях, всички училища и детски градини в страната имат достъп до безплатен интерактивен мултимедиен урок - https://presicham-s.tedi.bg/. Чрез него децата влизат в ролята на пешеходци, водачи и пътници и научават как да се държат правилно при пресичане, пътуване в автомобил или каране на велосипед и тротинетка. Подготвени са и онлайн тестове, с които учениците да затвърдят знанията си за своята безопасност на пътя.

„Всяка година избираме различен град в страната за старт на инициативата, за да насочим общественото внимание към значението на детската пътна безопасност. Тази година освен от Пазарджик, в кампанията са заявили желание да се включат училища от още 18 населени места. Насърчавам учителите да се възползват от безплатната ни интерактивна мултимедийна платформа в часовете по пътна безопасност. Тя представя ключовите правила по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин, който помага на децата да усвояват и запомнят важните знания по-лесно. За нас в Тимбарк детската пътна безопасност е дългосрочна кауза, а най-голямото признание за усилията ни е положителната обратна връзка, която ежегодно получаваме от деца, родители и учители..“, сподели Лора Величкова, бранд мениджър за TEDI в Тимбарк България.

Инициативата „Пресичам безопасно с TEDI“ се утвърди като една от водещите образователни кампании в страната в областта на пътната безопасност на децата. Чрез комбинация от практически уроци и дигитално съдържание тя създава устойчиви знания и навици, които помагат на най-малките участници в движението да бъдат по-уверени и отговорни.