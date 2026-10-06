Глобиха 48 пешеходци в Търговищко, пресичали пътното платно извън определените за целта места

1453 водачи на МПС и 135 пешеходци са проверени от полицейските екипи по улиците и пътищата на област Търговище в хода на проведена от 28 септември до 4 октомври 2026 г. превантивна акция, наречена "Пешеходци", съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. Основният акцент в засилената контролна дейност на полицейските служители бе недопускане на пътни инциденти с пешеходци, като екипите следяха стриктно за спазване на правилата за движение както от страна на водачите на МПС, така и от пешеходците.

Целта на операцията бе да се акцентира върху спазването на правилата за пътна безопасност като абсолютно необходимо условие за намаляване на предпоставките за инциденти с най-уязвимата категория участници в движението – пешеходците.

В превантивната акция участваха служители на сектор "Пътна полиция" в областната дирекция и на "Охранителна полиция" в районните управления в състава й.

За констатирано неосигуряване на предимство на пешеходци по време на акцията на водачи на МПС са наложени 9 глоби с фиш. На пешеходци, нарушили правилата за движение, за едноседмичния период са наложени 59 глоби с фиш, като 48 от тях са за пресичане на пътното платно извън определените за това пешеходни пътеки. На 6 пешеходци са наложени глоби с фиш за използване на мобилен телефон, отклоняващ вниманието им, докато пресичат пътното платно. Трима пешеходци са глобени за неспазване сигналите на светофарната уредба, а двама – за внезапно навлизане в платното за движение.

Активният контрол за осигуряване на пътната безопасност в областта, осъществяван от полицейски екипи, продължава, припомнят от дирекцията.