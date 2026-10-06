4 години затвор за двама, нападнали и ограбили таксиметров шофьор в София

Двама мъже получиха по 4 години затвор, след като нападнаха и ограбиха таксиметров шофьор в София. Единият го души с предпазния колан, докато другият му отмъква чанта с пари и документи и таблет, информираха от Софийска районна прокуратура.

Случката се разиграла на 14 декември 2025 г. около 03:40 часа на ул. „Корал". И. И. и Г. Г. били в таксиметров автомобил, когато вместо да платят за услугата решили да ограбят водача.

Г. Г. го хванал с колана за безопасност на автомобила и започнал да го души. През това време И. И. издърпал от сенника чанта с пари и документи, а след това взел и таблет от арматурното табло.

След грабежа двамата избягали, но впоследствие били задържани от полицейски служители.

По случая било образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. В хода на разследването били събрани достатъчно доказателства, че И. И. и Г. Г. са извършители на деянието.

Разследването приключило с внасяне на обвинителен акт срещу двамата в съда. Състав на Софийския районен съд ги признал за виновни по повдигнатите обвинения и наложил на всеки от тях по 4 години „лишаване от свобода".

Наказанията трябва да бъдат изтърпени ефективно. Присъдите подлежат на обжалване пред Софийския градски съд.