Георги Първанов: Във време на напрежение и военни конфликти културата може да е нашето "оръжие"

Президентът Георги Първанов се върна на крепостта "Трапезица" 20 г. след старта на разкопките и реставрацията на болярския хълм във Велико Търново. Президентът 2002-2012 лично инициира проучването и преобразяването на втората крепост на старопрестолния град. Официалното представяне на дългогодишния труд на археолози, архитекти и реставратори по проекта за реставрация, започнал преди 2 десетилетия, трябваше да уважи и президентът Илияна Йотова по покана на председателя на БАН чл.-кор. проф. Евелина Славчева и директора на Националния археологически институт с музей – БАН доц. д-р Христо Попов, но ситуацията в Черно море отмени програмата на държавния глава.

"Вълнувам се, защото за тези 20 г. се случиха много неща и всеки, който помни, може да си даде сметка за направеното", каза Първанов. Той разказа, че когато на Трапезица преди две десетилетия дошли младите хора от инициативата му "Съхрани българското", хълмът бил джунгла, не можело да се влезе от бурени. "Започнаха да разчистват, или както сега е модерно, да се казва "да социализират". След това младите се включиха и в разкопките и това беше голяма школа. Сега разбирам, че някои от тях са в университетите, даже имаме зам.-ректор. Това трябва да прави държавата", каза Първанов. Припомни ролята на Стефан Данаилов като министър на културата, който на Кръстовден 2006 г. обявява 30-годишна програма за възстановяване на втората столична крепост, както и на Вежди Рашидов, който помогнал за реставрациите нв Плиска и Преслав. Подчерта, че това не решава проблемите, а грижата за културното наследство трябва да е системна. Защото историята и археологическото ни наследство, са от нещата, с които бихме могли да впечатлим Европа и света. Върна се към инициативата "Културните коридори на Югоизточна Европа", в която се включи президентът на Азербайджан Илхам Алиев и след това пое инициативата за Трапезица.

"Ние трябва да сме движещият фактор, инициаторът за тези контакти, защото сега, когато имаме толкова напрежение и военни конфликти, нищо по-добро от това културата да бъде нашето оръжие и да ни сближава, и така да вървим напред", каза Първанов.

Той подчерта поетия ангажимент от президента Йотова да възроди инициативата "Съхрани българското".

"За мен това е много добра, защото някои от моите следовници се дистанцираха от идеята, но сега е моментът да върнем младите хора на терена на родолюбието. Не само да свършат някаква работа, а да ги заразим с искрено и честно родолюбие, което ще ги направи патриоти за цял живот", заквърши президентът 2002-2012г.

Кметът Даниел Панов припомни, че първите археологически разкопки след освобождението през 1879 г. не започват на Царевец, а на Трапезица. След това този факт е забравен и е обърнато повече внимание на Царевец, във връзка с отбелязването на 1300 г. от създаването на Българската държава. Той подчерта ролята на президента Първанов за подготовката на тази 30-годишна програма, с която Трапезица да стане равна по блясък на Царевец.

"Нас българите и политиците ни обединява историята, както с мощите на цар Самуил, които преди няколко дни се върнаха в България. Няма как да отречем, че Трапезица също ни обединява през годините - с младежите, които идваха тук да почистват по собствена инициатива, също така с проекта на фондация "Гейдар Алиев", с чиято помощ е направено 15% от това, с европейските проекти за фуникуляра и южната крепостна стена и кула,с проектите и програмите, които ще бъдат реализирани чрез Министерство на културата", изброи Пано

Кметът обяви, че има проект, финансиран от Министерство на културата, за реставрация, адаптация и социализация на новоразкрити археологически структури, който ще се реализира през следващите години. Ще се работи по крепостната стена на изток и на запад. Обект на консервация и експониране ще е и първият изцяло проучен жилищен квартал между средновековната улица и крепостните стени, който дава много информация за бита на средновековна Трапезица, заесно с енорийския храм. "В проекта се стараем да разкажем всчко това, което археолозите са открили, чрез средствата на архитектурата и със съвременни технологии", разказа арх. Милена Каменова от проектантския екип. Намеси ще има и в източната част на хълма, където са комплексите при църквите 3 и 4, със запазени средновековни стенописи и изключителна архитектура, с керамичнопластична украса. Обновена ще бъде северната кула на крепостта- най-голямата средновековна фортификационна кула, разкривана по нашите земи. "Тя е изключително интересна като план и функция. Стремили сме се да имаме абсолютно минималистична намеса и все пак в зони, в които е ясно каква е била същността на разглежданата сграда, да направим поне частична възстановка. Така че, обикновеният посетите да придобие ясна представа как са изглеждали сградите и каква е била градоустройствената структура на Трапезица", подчерта архитектката.

Доц Пламен Славов, зам.-министър на културата декларира подкрепа на ведомството за работата по Трапезица. "Още с бюджета за 2027 г. ще направим така, че да отговорим на очакванията с финансиране, което да позволи екипите на терен да могат далеч по-ефективно да организират своята работа и да преодолеем редица слабости и неуредици, които през годината са създавали проблеми и са източник на ненужно напрежение", каза той.

За управленския мандат те предвиждали значително увеличение на средствата за археологически проучвания, теренна консервация и реставрация.