10 машини бяха публично изтеглени, за да се удостоверят

Машините се тестват в процесите по запазване и отчитане на подадените гласове, времето за гласуване, визуализация на бюлетината и контролната разписка, отчитането на резултатите

10 от машините за гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври бяха публично изтеглени на случаен принцип, за да се удостоверят за съответствие.

Това се случи в присъствието на министъра на иновациите Иван Василев, представители на ЦИК, Български институт по стандартизация (БИС), Българския институт по метрология (БИМ) и регистрирани за изборите кандидати.

"Протоколът от днес отива директно в ЦИК, защото правилата определя тя, а не правителството или Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Доверието се постига с достъп до информация и подготовка. Избори без никакви проблеми не може да се обещае, но мога да обещая, че координационната част ще бъде свършена на светло и ако има нещо нередно, ще го чуете първо от мен. Кой ще бъде следващият президент решават гражданите, нашата работа е решението да бъде наистина тяхно", увери министър Василев. Както и че всеки етап от процеса по удостоверяване на машините ще бъде проследим и прозрачен.

За целта ЦИК пусна и ново мобилно приложение "Избори 360°". Заявленията за гласуване по настоящ адрес вече може да се подават и през него. Там гражданите могат предварително да упражнят и как се гласува на машина, обясни министър Василев. Той насърчи всички да използват и възможността да присъстват на процеса при пренасянето на протоколите от "Информационно обслужване".

Номерата на машините бяха изтеглени от присъстващите в залата - включително представители на медиите, както и един от кандидатите за президент Венцислав Ангелов, Венци Чикагото.

Четири екипа ще участват в процеса по удостоверяване - два от министерството, един от БИС, един от БИМ, като във всеки от тях се включват и външни експерти.

БИС отговаря основно за поддържане на терминологичната коректност, независимостта, безпристранстността и конфиденциалността на процеса. Екипът удостоверява подадените документи за оценяване на съответствието.

БИМ удостоверява съответствието на машините от гледна точка на хардуера. Институтът ще организира и ден на отворените врати, за да се види процесът.

Екипът на министерството на иновациите пък проверява машините по предварително одобрени сценарии, включително коректната регистрация, запазване и отчитане на подадените гласове, времето за гласуване, визуализация на бюлетината и контролната разписка, отчитането на резултатите. Следи се за поведението на машината при отклонение от нормалния режим на работа.

Четвъртият екип, отново от министерството, прави проверки на сигурността на информацията в машинните устройства и операционната система.