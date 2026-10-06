ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенчо Милков: Свързаността и трансграничното сътру...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23685304 www.24chasa.bg

10 машини бяха публично изтеглени, за да се удостоверят

Албена Арабаджиева

[email protected]

1424
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Избори без никакви проблеми не може да се обещае, но мога да обещая, че координационната част ще бъде свършена на светло и ако има нещо нередно, ще го чуете първо от мен, увери министърът на иновациите Иван Василев. СНИМКА: Георги Палейков.

Машините се тестват в процесите по запазване и отчитане на подадените гласове, времето за гласуване, визуализация на бюлетината и контролната разписка, отчитането на резултатите

10 от машините за гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври бяха публично изтеглени на случаен принцип, за да се удостоверят за съответствие. 

Това се случи в присъствието на министъра на иновациите Иван Василев, представители на ЦИК, Български институт по стандартизация (БИС), Българския институт по метрология (БИМ) и регистрирани за изборите кандидати. 

"Протоколът от днес отива директно в ЦИК, защото правилата определя тя, а не правителството или Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Доверието се постига с достъп до информация и подготовка. Избори без никакви проблеми не може да се обещае, но мога да обещая, че координационната част ще бъде свършена на светло и ако има нещо нередно, ще го чуете първо от мен. Кой ще бъде следващият президент решават гражданите, нашата работа е решението да бъде наистина тяхно", увери министър Василев. Както и че всеки етап от процеса по удостоверяване на машините ще бъде проследим и прозрачен.

За целта ЦИК пусна и ново мобилно приложение "Избори 360°". Заявленията за гласуване по настоящ адрес вече може да се подават и през него. Там гражданите могат предварително да упражнят и как се гласува на машина, обясни министър Василев. Той насърчи всички да използват и възможността да присъстват на процеса при пренасянето на протоколите от "Информационно обслужване". 

Номерата на машините бяха изтеглени от присъстващите в залата - включително представители на медиите, както и един от кандидатите за президент Венцислав Ангелов, Венци Чикагото. 

Четири екипа ще участват в процеса по удостоверяване - два от министерството, един от БИС, един от БИМ, като във всеки от тях се включват и външни експерти. 

БИС отговаря основно за поддържане на терминологичната коректност, независимостта, безпристранстността и конфиденциалността на процеса. Екипът удостоверява подадените документи за оценяване на съответствието.

БИМ удостоверява съответствието на машините от гледна точка на хардуера. Институтът ще организира и ден на отворените врати, за да се види процесът.

Екипът на министерството на иновациите пък проверява машините по предварително одобрени сценарии, включително коректната регистрация, запазване и отчитане на подадените гласове, времето за гласуване, визуализация на бюлетината и контролната разписка, отчитането на резултатите. Следи се за поведението на машината при отклонение от нормалния режим на работа. 

Четвъртият екип, отново от министерството, прави проверки на сигурността на информацията в машинните устройства и операционната система. 

Избори без никакви проблеми не може да се обещае, но мога да обещая, че координационната част ще бъде свършена на светло и ако има нещо нередно, ще го чуете първо от мен, увери министърът на иновациите Иван Василев. СНИМКА: Георги Палейков.
Няколко от номерата на машини, които ще се удостоверят от ЦИК, бяха изтеглени от кандидата за президент Венцислав Ангелов - Венци Чикагото. СНИМКА: Георги Палейков.
Избори без никакви проблеми не може да се обещае, но мога да обещая, че координационната част ще бъде свършена на светло и ако има нещо нередно, ще го чуете първо от мен, увери министърът на иновациите Иван Василев. СНИМКА: Георги Палейков.
Няколко от номерата на машини, които ще се удостоверят от ЦИК, бяха изтеглени от кандидата за президент Венцислав Ангелов - Венци Чикагото. СНИМКА: Георги Палейков.
Избори без никакви проблеми не може да се обещае, но мога да обещая, че координационната част ще бъде свършена на светло и ако има нещо нередно, ще го чуете първо от мен, увери министърът на иновациите Иван Василев. СНИМКА: Георги Палейков.
Няколко от номерата на машини, които ще се удостоверят от ЦИК, бяха изтеглени от кандидата за президент Венцислав Ангелов - Венци Чикагото. СНИМКА: Георги Палейков.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха