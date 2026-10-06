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Велислава Петрова за ударените кораби в Черно море: Поредна ескалация на войната в Украйна

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Велислава Петрова СНИМКА: Николай Литов

Това е поредна опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички възможни дипломатически усилия за прекратяване на тази война. Това написа в профила си в X външният министър Велислава Петрова във връзка с инцидента с корабите в Черно море. Два търговски кораба бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е станал в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. 

"Атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България е абсолютно неприемлива. Това е грубо нарушение на международното право и на принципите за безопасно корабоплаване", добави тя. 

"Това не е само въпрос на морска сигурност, а и напомняне, че сигурността в Черно море е неразделно свързана със сигурността на Европа", написа още Петрова. 

"Безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет. Те са от значение и за нашите партньори по света, които разчитат на безопасното транспортиране на жизненоважни стоки от Черноморския регион", написа тя. 

"Поддържам тесен контакт с нашите европейски партньори и съюзниците ни в НАТО. България ще работи съвместно с партньорите си, за да оцени по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море", завърши Велислава Петрова

Към момента според официални данни двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът им все още се изяснява.

Велислава Петрова СНИМКА: Николай Литов

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