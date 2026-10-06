Велислава Петрова за ударените кораби в Черно море: Поредна ескалация на войната в Украйна

Това е поредна опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички възможни дипломатически усилия за прекратяване на тази война. Това написа в профила си в X външният министър Велислава Петрова във връзка с инцидента с корабите в Черно море. Два търговски кораба бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е станал в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.
"Атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България е абсолютно неприемлива. Това е грубо нарушение на международното право и на принципите за безопасно корабоплаване", добави тя.
"Това не е само въпрос на морска сигурност, а и напомняне, че сигурността в Черно море е неразделно свързана със сигурността на Европа", написа още Петрова.
"Безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет. Те са от значение и за нашите партньори по света, които разчитат на безопасното транспортиране на жизненоважни стоки от Черноморския регион", написа тя.
"Поддържам тесен контакт с нашите европейски партньори и съюзниците ни в НАТО. България ще работи съвместно с партньорите си, за да оцени по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море", завърши Велислава Петрова.
Към момента според официални данни двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът им все още се изяснява.
The drone attack on two commercial vessels in Bulgaria’s exclusive economic zone is absolutely unacceptable. It is a flagrant violation of international law and the principles of safe navigation. This is not only a matter of maritime security, but a reminder that the security of the Black Sea is inseparable from Europe's security. The safety of civilian crews and freedom of navigation in the Black Sea must be a priority. They matter to our partners around the world that rely on safe delivery of essential goods from the Black Sea region. It is another step in the dangerous escalation of the war in Ukraine. We need to support all possible diplomatic efforts to bring this war to an end. I am in close contact with our European and NATO partners. Bulgaria will work together with its partners to assess the broader implications for security and navigation in the Black Sea.— Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) October 6, 2026