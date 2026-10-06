Отново отложиха делото за побоя над ексшефа на полицията в Русе

Делото за побоя на ексшефа на полицията в Русе отново не тръгна днес. Окръжен съд – Велико Търново проведе при закрити врати съдебно заседание, образувано спрямо четирима подсъдими младежи – един с обвинение за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган (директор на ОД на МВР – Русе), а останалите трима – за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди.

В съдебната зала не се явиха един от подсъдимите и трима от процесуалните представители на подсъдимите. Преди даване ход на разпоредителното заседание съдебният състав докладва постъпили три молби за отлагане, подадени от защитата.

С оглед на възникналите процесуални пречки съдът отложи разпоредителното заседание за 26 ноември 2026 г. от 11 ч., като определи и резервна дата – 10 декември, съобщиха от пресцентъра на съда.