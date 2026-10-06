Счетоводителка, присвоила близо 190 хил. лева от кооперация в Добрич, отива на съд

63-годишна счетоводителка е обвинена, че е присвоила 189 663,47 лева от производствено-търговската кооперация, в която работела. Районната прокуратура в Добрич вече е внесла обвинителния акт срещу Д.Т. в Районния съд в Добрич.

Според прокуратурата жената е присвоила парите в качеството си на длъжностно лице. Сумата е в големи размери, определят от закона.

Д.Т. била назначена за счетоводител в производствено-търговска кооперация в село в област Добрич през декември 2003 г. Според длъжностната й характеристика сред задълженията й били дейности, свързани с обработването на парични средства, изготвянето на приходни и разходни документи, воденето на касата на кооперацията и извършването на касови операции след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.

Счетоводителката имала и други счетоводни задължения, сред които изплащане на рента в брой по предварително изготвена ведомост.

През декември 2023 г. на Д.Т. били поверени парични средства в брой, с които трябвало да бъдат изплатени рентите за стопанската 2022/2023 г. за земеделските земи, обработвани от кооперацията. Това било обичайната практика в края на всяка календарна година.

След като до председателя на кооперацията постъпили оплаквания за неизплатени ренти, била извършена проверка. При нея била установена липса на значителна сума пари от касата на кооперацията.

В хода на разследването, проведено от служители на Областната дирекция на МВР в Добрич под ръководството на Районната прокуратура, било установено, че именно Д.Т. е присвоила парите, собственост на работодателя й. Общият размер на сумата е 189 663,47 лева.

Предстои да бъде образувано съдебно производство пред Районния съд в Добрич по внесения обвинителен акт. Жената е обвинена в престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 201, ал. 1 от НК.

Д.Т. е с чисто съдебно минало. Ако бъде призната за виновна, може да получи наказание „лишаване от свобода" за срок от три до петнадесет години.