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Бой между фамилии в махалата в Кюстендил след протест срещу дрогата

Тони Маскръчка

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Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Малко след приключването на мирните протестни действия в кюстендилския квартал „Изток" срещу разпространението на наркотици, е възникнало масово сбиване между жители на квартала от различни родови групи, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Конфликтът е потушен от кюстендилски полицаи и служители на ГД "Жандармерия".

Привечер е получен сигнал за група от София, която е тръгнала да подкрепи част от участниците във възникналия по-рано конфликт. Спрени са от служителите на реда преди да влязат в квартала два автомобила с 11 души за подкрепа на близките си, участвали по-рано през деня в инцидента. След проведените беседи с лицата, идващи от София и близките им от кв. „Изток" до възобновяване на конфликта не се е стигнало.

На участниците в инцидента са връчени протоколи за полицейски предупреждения, а обстановката се е нормализирала.

Полиция. СНИМКА: Архив

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