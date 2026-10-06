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Пожар избухна в гора край Неделино, вятърът насочи огъня към „Турчин мост“

Валентин Хаджиев

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На място гасят два екипа пожарникари от Неделино и Златоград.

Пожар е избухнал в гора край Неделино. Огънят бързо е обхванал и други участъци в близост до местността „Турчин мост", алармираха притеснени местни жители.

На мястото на инцидента са изпратени два пожарни автомобила с екипи от Златоград и Неделино, които се борят с пламъците. 

Местността „Турчин мост" е едно от емблематичните исторически места край Неделино. Тя носи името на стар каменен мост, свързан с местни предания за насилственото помохамеданчване на населението в Родопите по време на османската власт.

Ситуацията е усложнена от силния вятър в Смолянско, който допълнително разпалва огъня и създава предпоставки за бързото му разпространение.

По първоначални предположения на местни жители пожарът може да е причинен по невнимание от възрастна жена. Причината за възникването на огъня предстои да бъде изяснена.

На място гасят два екипа пожарникари от Неделино и Златоград.
На място гасят два екипа пожарникари от Неделино и Златоград.
На място гасят два екипа пожарникари от Неделино и Златоград.

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