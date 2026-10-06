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Международният младежки център стартира инициатива за насърчаване на гражданското участие и запознаване на младите хора с работата на местната власт

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снимка: Община Русе

Международният младежки център стартира инициативата „Младежки общински съвет – Русе: участие, дебати и вземане на решения", която има за цел да насърчи активното гражданско участие на младите хора и да им даде възможност да се запознаят отблизо с процесите на местното самоуправление. В инициативата ще могат да се включат 51 млади хора на възраст между 15 и 29 години, които искат да научат повече за работата на местната власт, съобщиха от община Русе. 

В рамките на четири работни срещи и финална симулация на заседание на Общински съвет – Русе участниците ще имат възможност да развият умения за работа в екип, публично говорене, аргументиране на позиция и участие в дискусии. Те ще обсъждат теми, свързани с живота на младите хора и развитието на града, сред които младежки пространства, култура и спорт, доброволчество, опазване на околната среда и гражданско участие.

Предвидени са и срещи с представители на местната власт и експерти, които ще представят практически аспекти от процесите на вземане на решения и възможностите за участие на гражданите.

Като заключителен етап на инициативата ще се проведе симулация на заседание на Общинския съвет. В нея участниците ще влязат в ролята на общински съветници, ще представят предложения, ще участват в дебати и ще гласуват решения по поставени от тях теми.

Инициативата е отворена за млади хора с интерес към гражданското участие, като не се изисква предишен опит в местното самоуправление. Основните условия са желание за участие, интерес към развитието на Русе и готовност за работа в екип.

Желаещите да се включат могат да попълнят формуляра за кандидатстване до 15 октомври. Повече информация може да бъде намерена на имейл [email protected] .След приключване на кандидатстването, ще бъде извършена селекция на участниците, като одобрените кандидати ще бъдат допълнително информирани.
Инициативата се реализира от Международен младежки център – Русе и Община Русе по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № 021/2026 г. „Младите в действие", финансиран по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България (2026–2028) на Министерството на младежта и спорта.

снимка: Община Русе

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