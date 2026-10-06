Митрополит Киприан отличи учени с ордени на църковните чествания в Стара Загора

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан откри Националната научна конференция, посветена на 155 години от учредяването на Старозагорска епархия, 130 години от избора на митрополит Методий Старозагорски и 100 години от рождението на Старозагорския митрополит Панкратий.

В словото си митрополит д-р Киприан изтъкна ролята на предшествениците си. „Нашите деди с дръзновени души посяват кълн, чиито корени се оказват по-силни от ветровете на човешките страсти и сушата в сърцата на недоброжелатели. С Екзархийския устав от 1895 година този кълн израства. А неговият буен растеж тръгва на 14 юли 1896 година, когато за първи каноничен архиерей на Старозагорска епархия е избран Велички епископ Методий с името митрополит Методий Старозагорски. Повече от век след този избор с гордост и респект говорим за стореното от него в Старозагорска епархия и не само. Милостив е погледът на Всеблагия Бог към Старозагорска епархия, защото и изпраща строители и духовници, които са Негови, Христови. Те участват с душите си в това свято дело, дават кръв и приемат дух, както ни учат древните пустинни отци , за да го поднесат на пасомите си. Това беше веруюто и на моя духовен отец блаженопочиналия Старозагорски митрополит Панкратий. Трудно ми е да говоря за него без вълнение, защото той беше и си остава един забележителен архиерей от най-новата ни църковна история. В душата му си бяха дали среща искрената вяра, невероятно богатата душевност, готовността да подаде ръка на всеки. Бог допусна по- голяма част от служението му да бъде в години на тоталитарен режим, с ежедневна войнстваща атеистична пропаганда и неглижиране на всичко църковно. Но дори и в такова време, благодарение на своите интелектуални дарби и манталитет, чистосърдечните и братски обноски, той спечели много сърца за Църквата. Това трудолюбиво благочестие продължи до последния му дъх", припомни архиереят. Той благодари на община Стара Загора за безвъзмездното предоставяне на зала „П. Р. Славейков" за провеждането на събитието.

Секретарят на администрацията Николай Диков поздрави организаторите и участниците. „За мен е истинска чест, радост и привилегия вратите на община Стара Загора да бъдат отворени за тази Национална научна конференция. Духовната и светската власт трябва винаги да вървят ръка за ръка. Аз винаги гледам хората в очите и когато в неделя посрещнахме честната глава на Св. Климент Охридски, видях по време на литийното шествие с каква радост и вяра старозагорци участваха в това събитие и вървяха редом до духовенството. Това е значимо за мен, защото във времената, в които живеем винаги, когато е трудно ние се обръщаме към Бог и вярата ни сякаш става по-силна. Винаги, когато имаме проблеми вярваме, а когато всичко е наред обикновено забравяме да се смирим и да благодарим. Надявам се, че с Църквата напред ще бъдем по-добри и човечни", каза Николай Диков.

Участниците от научната конференция бяха приветствани и от областния управител доц. Калоян Дамянов. „За мен годишнините, които отбелязваме в Стара Загора не са просто дати в календара. Те са част от много по-големия разказ за България. Историята на Българската православна църква е неразривно свързана с историята на българската държавност, култура и просвета. В различни периоди именно Църквата е сред институциите, които съхраняват книжовността, езика, историческата памет и чувството ни за принадлежност. Затова особено ценна е срещата между духовността и науката, вярата и историческото познание. Паметта има нужда от почит, но има нужда и от изследване – от изворите, документите и критичния научен анализ. Във време на бързи технологични промени, несигурност и нови обществени разделения все по-важни стават въпросите за паметта, ценностите и принадлежността Науката ни помага да разбираме света. Вярата ни кара да се питаме за неговия смисъл. Нека познаваме миналото не просто за да го помним, а за да разбираме по-добре кои сме и какво искаме да оставим след себе си", обърна се към препълнената зала областният управител.

Националната научна конференция беше модерирана от проф. д.и.н. Лизбет Любенова, която представи първия доклад на тема: 130 години от залесяването на „Аязмото". След нея проф. Магдалена Легкоступ от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий" презентира „Конфенсионалното обучение по „Религия-православие" в светското училище: от митрополит Методий Кусев към съвременния конституционен и педагогически дебат". Проф. Петко Петков, също от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", посвети представянето си на тема „Българското въстание от 1876 г. и Екзархията" в памет на митрополит Методий Старозагорски. Проф. Павел Павлов от Софийския университет „Св. Климент Охридски" представи „Старозагорските митрополити и богословското образование в България", а след него гл. ас д-р Росен Русанов от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" – „Търновската епархия по време на всеобхватната следвоенна криза /1918-1920 г./" Д-р Стефан Стефанов от Тракийския университет презентира доклад на тема „Архиерейското служение като образователно водачество: митрополит Методий Кусев и просветната приемственост в Старозагорска епархия /1896-1967 г./.

В конференцията се включиха и представители на Държавен архив – Стара Загора. Калина Маджарова представи доклад на тема „Дейността на митрополит Павел и Църквата в подкрепа на засегнатите от земетресението през 1928 г.", а Вяра Жекова – „Храм-паметник Рождество Христово – Шипка в документите на Държавен архив Стара Загора". Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора презентира „Приносът на духовниците от Старозагорска епархия за създаване на Археологическо дружество „Августа Траяна" и опазване на културно-историческото наследство".

В края на научната конференция беше представен и филмът „Път, вяра и творчество" на режисьора и сценарист Ясен Николов, посветен на 10 години от интронизацията на Старозагорския митрополит д-р Киприан.

След събитието, по решение не Епархийския съвет, Негово Високопреосвещенство отличи с ордени „Св. Ап. Карп" I-ва степен за особени заслуги към БПЦ-БП, респективно Старозагорска епархия: проф. д.и.н. Лизбет Любенова, проф. д-р Магдалена Легкоступ, проф. д-р Петко Петков, проф. д-р Ангелина Марковска, доц. д-р Любомир Игнатов и д-р Благовест Илиев – дългогодишен главен експерт „Връзки с обществеността" към Старозагорска света и митрополия. Благодарствени грамоти и плакети за дългогодишен принос и участие в конференцията получиха: проф. д-р Павел Павлов, доц. д-р Милена Илиева, гл. ас. д-р Росен Русанов, д-р Стефан Стефанов, Калина Маджарова, Райна Антонова, Вяра Жекова, Весела Игнатова и Ясен Николов.

Празничната програма продължава в 17:00 часа с вечерня в храм „Св. Въведение Богородично", където ще бъде пренесена честната глава на Св. Климент Охридски. В 18:30 часа, отново там, ще започне духовен концерт, посветен на църковните годишнини. На 7 октомври (сряда) е кулминацията на честванията. В 09:30 часа в храм „Св. Въведение Богородично", ще започне Божествената света Литургия, която ще бъде възглавена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, който ще пристигне в Старозагорска епархия за първи път след избора му за предстоятел на Българската православна църква. Посрещането на архиереите от Св. Синод на БПЦ-БП ще бъде в 09:00 часа.