Откриха снаряд в частен имот в Кюстендил

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Сигнал за предмет, наподобяващ граната, е получен в понеделник в Областната дирекция на МВР в Кюстендил, след като находката е била открита в частен имот по време на извършвани изкопни дейности.

По първоначални данни откритият предмет е бил в силно корозирало състояние и е наподобявал стар военен боеприпас.

След постъпването на сигнала служители на Районно управление – Кюстендил незабавно са обезопасили района и са предприели необходимите мерки за гарантиране на безопасността до пристигането на специализиран военен екип.

На място е изпратено военно формирование от Благоевград, чиито специалисти са извършили оглед на открития боеприпас и са го иззели.

Във вторник специализиран екип от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, с ръководител старши лейтенант Тодор Белчев, унищожи в учебен център „Сливница" силно корозирал 76,2 мм снаряд с поставен взривател без видима маркировка.

Боеприпасът бе открит през вчерашния ден по време на изкопни дейности в частен имот в град Кюстендил.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.