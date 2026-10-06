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От 7 октомври до 23 октомври ще се извършат обработки срещу кърлежи в община Русе

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Последното за сезона третиране на зелените площи срещу кърлежи ще бъде извършено през тази седмица. Пръскането през утрешния ден – 7 октомври, ще обхване лесопарка „ Липник" и селата Николово, Долно Абланово, Ново село, Тетово, Бъзън и Просена. На 8 октомври ще се обработват терени в кварталите ДЗС, „Средна кула", „Долапите" и „Образцов чифлик" и в селата Басарбово и Червена вода. На 9 октомври ще се третират райони в Мартен и в селата Сандрово, Семерджиево, Хотанца и Ястребово. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На територията на Русе пръскането ще бъде през периода 12 – 23 октомври.

Обработките ще се осъществят в часовия диапазон от 6 до 7.30 ч. от специалисти на фирма „Санси" ООД под наблюдението на експерти от дирекция „Екология и зелена градска среда". Ще бъде използван препаратът Айкън 10 КС, който е в ниска концентрация и не представлява риск за хора и животни. Въпреки това, като превантивна мярка, гражданите се призовават да избягват третираните зони през следващите 24 часа след обработката.

При неблагоприятни метеорологични условия дейностите ще се пренасочват към първия подходящ работен ден.

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