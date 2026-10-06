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Над килограм фентанил е открит при дилър във Варна (Снимки)

Надежда Алексиева

[email protected]

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Снимки: Пресцентър на МВР-Варна.

Мъжът е задържан след полицейска операция, дрогата е намерена при претърсване на адрес на бул. „Христо Смирненски"

Над килограм фентанил е открит при претърсване на адрес във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Жилището се намира на бул. „Христо Смирненски" №76.

При полицейската операция е задържан мъж, за когото има данни, че се занимава с разпространение на наркотици. 

Към момента от ОДМВР – Варна не са съобщили допълнителни подробности за задържания, точния грамаж и начина, по който наркотикът е бил разпределен и съхраняван. Очаква се прокуратурата да даде повече информация по случая.

 При друг случай във Варна през юни тази година съдът остави в ареста 52-годишен мъж, обвинен в държане на фентанил с цел разпространение. Тогава при претърсване бяха намерени 43 пакетчета от веществото, което експертиза определи като фентанил в чист вид, както и метадон и 7500 евро. 

Очаква се нови подробности за акцията на ОДМВР – Варна да бъдат съобщени след приключване на процесуалните действия.

Снимки: Пресцентър на МВР-Варна.

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