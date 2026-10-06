Медиацията влиза в училище - превенция на агресията

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Проект на Националната асоциация на медиаторите стартира символично на 2 октомври – Международния ден на ненасилието, с обучение на директори на училища и детски градини

Старт на проекта „Медиацията като градска политика за превенция на агресията в обществената, работната и семейната среда" бе даден на Международния ден на ненасилието и рождения ден на Махатма Ганди, в столичното 79 СУ „Индира Ганди" беше даден .

Проектът се реализира от Националната асоциация на медиаторите (НАМ) в партньорство със СО – район „Люлин", СО – район „Лозенец" и НЧ „Мечталище" 2024, с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа" 2026.

Изборът на датата и мястото придаде допълнителна символика на инициативата – Международният ден на ненасилието се отбелязва именно на рождения ден на Махатма Ганди, а началото на проект, насочен към диалога и мирното разрешаване на конфликти, беше поставено в училище, носещо името на Индира Ганди.

От реакция при конфликт към неговата превенция

Основната идея на проекта е медиацията да бъде използвана не само когато конфликтът вече е възникнал, а и като инструмент за превенция на агресията и за изграждане на култура на диалог в училищната, работната, семейната и обществената среда.

Официалното откриване започна с приветствие от председателя на асоциацията Милена Гунчева, която представи целите на инициативата и предстоящите дейности.

Към участниците се обърна и Екатерина Йорданова, заместник-председател на Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти и член на Програмния съвет на Програма „Европа".

Приветствие отправи и Иванка Станчева, директор на ПГ „Д-р Стамен Григоров", а сред гостите беше Ирена Добрева, началник на отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт" към СО – район „Люлин".

Д-р Даниела Коларова, директор на фондация „Партньори – България", представи разработваните в рамките на проекта материали, насочени към практическото приложение на медиацията и превенцията на конфликтите.

В откриването се включиха и членове на Ученическия съвет на 79 СУ „Индира Ганди". Те участваха в куиз с въпроси за медиацията и разрешаването на конфликти, а далите верни отговори получиха награди.

Беше прожектиран и филм, посветен на медиацията, който предизвика интерес сред учениците и останалите гости.

Празничната програма включваше изпълнение на вокална група „Пеещи звездички" с художествен ръководител Пламена Златева и танцов поздрав „Нашият Бог е любовта", подготвен от преподавателя по индийски танци Катя Тошева.

Домакин на събитието беше 79 СУ „Индира Ганди". Организаторите изразиха специална благодарност към директора Ренета Димитрова и екипа на училището за съдействието при подготовката и провеждането на инициативата.

Веднага след официалното откриване проектът премина от представяне към практическа работа.

Започна първото интерактивно обучение, предназначено за директори на училища и детски градини от район „Люлин". Обучението беше водено от проф. д-р Добринка Чанкова и Елеонора Георгиева.

Участниците се запознаха с медиацията като алтернативен способ и култура за разрешаване на конфликти и с възможностите тези подходи да намират приложение в образователната среда. Акцент беше поставен върху диалога, взаимното уважение, зачитането на потребностите и интересите на страните и възможностите за превенция на агресията преди конфликтите да ескалират.

Проектът ще продължи през октомври и ноември с обучения, срещи и беседи с граждани и уязвими групи, обучение на медиатори и други инициативи в районите „Люлин" и „Лозенец". Финалът е предвиден като кръгла маса на тема „Медиацията като градска политика", на която ще бъдат представени резултатите и натрупаният опит."