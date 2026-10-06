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Тежко е състоянието на индийския моряк, пострадал при атаката край Бяла

Надежда Алексиева

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Капитанът на кораба е освободен за домашно наблюдение след преглед във „Св. Анна"

Тежко остава състоянието на индийския моряк, пострадал при атаката срещу моторния кораб ABLE, плаващ под флага на Палау, в Черно море. Той е настанен за лечение в Клиниката по изгаряния на УМБАЛ – Варна към Военномедицинската академия, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

По информация на началника на лечебното заведение полк. проф. д-р Ивайло Въжаров морякът е в тежко състояние и му се оказват необходимите високоспециализирани медицински грижи.

Лекуващият екип засега не се ангажира с прогноза за развитието на състоянието му. Пациентът остава под постоянно медицинско наблюдение и продължава да получава необходимото лечение.

Вторият пострадал е капитанът на ABLE, турски гражданин. Той е получил травми по главата, гърдите и левия крак. Капитанът е бил прегледан и му е оказана медицинска помощ в МБАЛ „Св. Анна" – Варна, след което е освободен за домашно наблюдение.

Двамата са сред 18-те моряци от екипажа на ABLE, които бяха спасени след атаката. Първоначално те бяха приети на борда на намиралия се в близост български ро-ро кораб „DIOSCURIA", а впоследствие транспортирани до Варна.

Междувременно продължава издирването на екипажа на втория кораб, който потъна след атаката в българската изключителна икономическа зона.

Институциите във Варна продължават да координират действията си както по спасителната операция, така и по оказването на необходимата помощ на пострадалите моряци.

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