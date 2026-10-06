Вижте какво решава правителството утре

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 7 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство за техническо сътрудничество между Министерството на финансите на Република България и Министерството на финансите на Нидерландия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2017 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на финансите;

министърът на транспорта и съобщенията

5. Проект на Решение за изменение на Решение № 478 на Министерския съвет от 2026 г. за утвърждаване на Класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет се включва в държавния бюджет, с изключение на първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт, за периода 2026 - 2030 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Еврогрупата и в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които ще се проведат на 8 и 9 октомври 2026 г. в Люксембург.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

7. Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и трансфери по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

9. Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

10. Проект на Решение за приемане на Национален план за противодействие на тероризма.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за изменение на Решение по т. 6 от Протокол № 40 от заседание на Министерския съвет на 17 септември 2026 г. за разрешаване влизането и пребиваването във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, пристанище Бургас и База „Гранични полицейски кораби" - Созопол при Регионална дирекция „Гранична полиция" - Бургас, на кораб TCSG - 312 (резервен TCSG - 303) на Командването на Бреговата охрана на Република Турция със статут на държавен кораб, в периода от 29 септември 2026 г. до 2 октомври 2026 г., във връзка с провеждането на дейност „Посещение на гранично- полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България" от Плана за двустранно сътрудничество между Главна дирекция „Гранична полиция" и Командването на Бреговата охрана на Република Турция.

Внася: министърът на вътрешните работи

12. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно- туристическа дейност.

Внася: министърът на отбраната

13. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно- ракетни комплекси".

Внася: министърът на отбраната

14. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

15. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, ръководено от почетено (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Суонзи и консулски окръг, обхващащ територията на Уелс, и назначаване на Хенри Гилберт, британски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Суонзи и консулски окръг, обхващащ територията на Уелс.

Внася: министърът на външните работи

16. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, което ще се проведе на 13 октомври 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на външните работи

17. Проект на Решение за внасяне в Народното събрание на Тринадесетия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз по дела срещу Република

Внася: министърът на правосъдието

18. Проект на Решение за утвърждаване на предназначението на субсидиите на организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност за бюджетната 2026 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

19. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г.

Внася: министърът на образованието и науката

20. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

21. Проект на Решение за изменение на Решение № 465 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на председател и на състава на българската част на Постоянната междуправителствена комисия „България – Бавария", изменено с Решение № 163 на Министерския съвет от 2024 г.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация

22. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. Проект на Решение за одобряване на проект на Анекс № 1 към Гаранционното споразумение между Република България и „Обединена българска банка" АД от 12 септември 2025 г.

Внасят: министърът на енергетиката;

заместник министър-председателят и министър на финансите

25. Проект на Решение за одобряване на бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система" за 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

26. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Транспорт", проведено на 20 и 21 септември 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

27. Проект на Решение за приемане на отправено от концесионера „Девин" ЕАД предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия за част от минералната вода - изключителна държавна собственост, от сондаж № 5 на находище „Девин", община Девин, област Смолян, сключен на 14 април 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на околната среда и водите, и „Девин" ООД, изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 4 септември 2000 г., Допълнително споразумение № 2 от 31 май 2001 г., Допълнително споразумение № 3 от 16 ноември 2001 г., Допълнително споразумение № 4 от 24 април 2003 г., Допълнително споразумение № 5 от 17 ноември 2009 г., Допълнително споразумение № 6 от 13 август 2013 г. и Допълнително споразумение № 7 от 29 септември 2015 г., наричан по-нататък „Договора" и за отправяне на предложение до концесионера за допълнение на договора.

Внася: министърът на околната среда и водите

28. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 12 октомври 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на околната среда и водите

29. Проект на Решение за участието на Република България в 20-то издание на Венецианското биенале за архитектура в гр. Венеция, Италианската република, от 8 май до 21 ноември 2027 г.

Внася: министърът на културата

30. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на туризма

31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Валутния закон.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

32. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ.

Внася: министърът на правосъдието

33. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

Внася: министърът на земеделието и храните