Кметът на Болярово обяви частично бедствено положение заради пожара

Кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение заради пожара в крайграничната община на област Ямбол. Мярката се отнася за землищата на селата Горска поляна и Странджа, сочи публикуваната на уебстраницата на местната администрация заповед.

Обстановката е тежка заради поредно чистене на пасище от трактор без изправен пожарогасител. Запалва се първо тракторът, след това - стърнището, което чисти и от там голямата беля стана. Това коментира във видео съдържание, публикувано във Фейсбук страницата си, кметът на Болярово.

Засега няма опасност за населените места. Горят основно стърнища, сухи треви и част от гориста местност между селата Воден, Странджа и Горска поляна, посочи Христо Христов, цитиран от БТА.

На място има много екипи огнеборци, също и доброволци. Надявам се да го овладеем в рамките на светлата част на денонощието, но пожарът все още бушува на много голяма територия, каза още боляровският кмет.

За овладяването на огнената стихия работят пожарникари от Ямболско, от Бургас и Казанлък. От Министерството на отбраната съобщиха, че екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“ също се е включил в гасенето.