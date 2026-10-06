Ново спортно предизвикателство на Международния младежки център запознава русенци с пикълбола

За първи път русенци и гости на града ще има възможност да се запознаят отблизо с пикълбола - динамичен спорт, който съчетава елементи от тениса, бързи реакции и много движение.

Международният младежки център организира на 8 октомври /четвъртък/ от 16 ч. на пл. „Свобода" пред кръглия фонтан, спортно предизвикателство за младите хора и всички, които искат да научат повече за набиращия популярност спорт. Инициативата се реализира в партньорство с Българската федерация по тенис, Българската пикълбол федерация и „Pickleball Park Varna", с подкрепата на Община Русе и Министерството на младежта и спорта, съобщиха от община Русе.

Участниците ще могат да научат как се играе пикълболът, да се запознаят с основните правила и да видят демонстрация на играта. Предвиден е и мини турнир, в който желаещите ще могат да се включат и да изпробват наученото на практика, като за участието не се изисква предишен опит. Това прави събитието подходящо за хора, които за първи път се срещат със спортното предизвикателство.

Пикълболът се играе с ракета и специална пластмасова топка с отвори, като мачовете могат да бъдат индивидуални или по двойки. Спортът съчетава динамиката на играта с ракета с достъпни правила и възможност за бързо включване на начинаещи. Именно тази комбинация допринася за нарастващата му популярност и привлича хора от различни възрасти и с различен спортен опит.

Събитието е вход свободен.

Дейностите се реализират по Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №021/2026 г. „Младите в действие", финансиран по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България (2026–2028) на Министерството на младежта и спорта.