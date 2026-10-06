Шестокласници от Попово върнаха изгубен портфейл

Шестокласници от Попово върнаха на собственика му изгубен портфейл и получиха грамоти за постъпката си. Иван Цветанов и Сафет Сафетов, с класен ръководител Надежда Маринова, преподавател по български език и литература, са отличени от директора на Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ в Попово Радостина Радославова, съобщи тя в профила на училището във Фейсбук.

Тази сутрин по време на спортни занимания в училището децата намерили портфейла и без колебание го занесли в дирекцията, разказа пред БТА директорът Радостина Радославова. В него имало дебитна карта и паспортна снимка.

След подаден сигнал в полицията и по данните от дебитната карта бил установен собственикът на портфейла. Това е младеж от Попово, който миналата година завършил средното си образование. Ръководството на училището се свързало с него и му предало намерената вещ.

За своята честност и отговорност Иван и Сафет получиха грамоти от училищното ръководство и бяха похвалени пред своите съученици.

„Нашите ученици показаха, че честността, добротата и човечността не са просто думи, а избор, който правим всеки ден“, пише в публикацията директорът Радостина Радославова. По думите ѝ, постъпката на децата може да изглежда малка, но всъщност носи голям смисъл.

„Всяко дете е добро, стига да му се даде шанс“, посочи директорът. Тя допълни, че се гордее с шестокласниците, защото те показват, че училището е място, в което, освен знания, учениците изграждат характер и ценности.

През тази учебна година в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в Попово се обучават 215 ученици. В образователния и възпитателния процес са ангажирани 28 преподаватели, допълни директорът.