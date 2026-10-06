Димитър Стоянов: Трябват отломки, за да разберем чии са дроновете в Черно море

Абсурдно е да са заблудени дронове, атака е, заяви военният министър. Единият пострадал е с опасност за живота

Към момента няма информация чии са дроновете. Трябва да намерим отломки от дроновете или някоя от страните да поеме отговорност. В случая няма нито едното, нито другото. Много добре чух изявлението на президента Зеленски, че дроновете са руски, но не мога да го потвърдя.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов пред Би Ти Ви по повод атаката с дронове над два кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По-рано днес премиерът Румен Радев каза, че или са руски, или са украински.

Един от спасените моряци разказа, че атаката не е била от дрон, а от "подводна бомба". Министърът обясни, че е прекалено субективно да се каже дали е било подводна бомба - най-вероятно мина, или дрон. Почти е сигурно обаче, че нападението е било с морски дронове. По-рано премиерът обяви, че е потвърдено от екипажа, че нападението е било от въздушни и морски дронове.

Може би някои от опонентите ни очаква ние да излъжем, но няма как да го кажем. Когато падна дрона при Кардам, също не казахме, докато не намерихме отломките. Тогава казахме, че според нас дронът е дошъл от Украйна, впоследствие дойде и потвърждението от украинска страна, каза още Стоянов. Обясни, че има "вътрешно убеждение" от къде е дошъл дрона, но отказа да го сподели без доказателства. ГЕРБ и "Демократична България" обвиниха Русия и настояха премиера да направи същото.

Прекалено големи са спекулациите за националната сигурност от опозиционните лидери, може би са притеснени от изборите и проучванията на агенциите, но не може лидер на опозиционна партия да каже, че не сме си защитили териториалните води, продължи министърът.

Стоянов посочи, че още няма информация какво са превозвали корабите, макар че още по обяд премиерът Румен Радев обяви, че на единия имало зърно. ГЕРБ съобщиха, че и на двата кораба е превозвано украинско зърно.

Напълно възможно е да е жито, храна и други храни, но нямаме информация какъв точно е товарът, обясни министърът. Той все още е в пламъци и на него не може и няма да каца хеликоптер, за да се провери какво точно има. Според министър Стоянов това има значение от екологична гледна точка. Засега няма риск от екологична катастрофа.

Абсурдно е да са заблудени дронове, атака е. Виждаме, че има и жертви. Това е абсурдно и не е приемливо по никакъв начин, каза още той.

Стоянов не отговори дали трябва да бъде привикана руската посланичка Елеонора Митрофанова, ако се докаже, че дроновете са на Русия. Обясни, че това е работа на Министерството на външните работи. Работата на Министерството на отбраната е да организира спасителните акции.

Той обяви, че инцидентът е част от хибридната война и България би трябвало да знае, че това ще се случи. Припомни, че подобни случаи имаше и в Германия и Естония, както и атака срещу кораб в румънската икономическа зона в Черно море вчера.

Самолет Су-25 е облетял пространството, след това два хеликоптера "Кугър" са летели още 40 минути, а сега се прибират, за да презаредят. Участвал е и един чуждестранен кораб. Все още няма намерени оцелели, нито спасителни лодки. Единият пострадал е с опасност за живота и над 40% изгаряния.

Няма антидрон система, която да може да противодейства на 150 км, те действат на 8-10 км. Иначе Украйна, която е във война, щеше да го направи, каза министърът.