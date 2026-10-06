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87-годишен се загуби край Пловдив, пожарникари го намериха под храсти, заклещен в ограда

24 часа Пловдив онлайн

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Дрон се включил в спасителната операция. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

Близо час го издирвали покрай река Марица и Гребната база, човекът бил уплашен, със слабо сърце и изпитвал нетърпима болка

Пожарникари спасиха 87-годишен мъж, който се загубил и се заклещил в ограда. В операцията бил включен и дрон, който да помогне с търсенето отвисоко, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив. 

В 14,25 ч. 87-годишният Атанас Щерев се обадил на телефон 112. Разказал, че е закачил крака си в телена ограда, изпитва нетърпима болка, страхува се за живота си и не знае къде се намира. Знаел единствено, че е в околностите на Пловдив. Използва телефон с копчета, което допълнително затруднило локализирането му. Станало ясно, че е със слабо сърце. 

От Спешния телефон е осъществена конферентна връзка с оперативния център на пожарната в Пловдив. Инспектор Радомир Еремийски останал на телефона с Щерев, успокоил го и поддържал връзка с човека през цялото време. Служители пък започнали търсене в района около река Марица и гористите местности край Гребния канал. В операцията се включили екипи на сектор "Специализирани оперативни дейности" и Първа служба, старши инспектор Христо Гуджев и инспектор Владко Димитров, които използвали дрона.

Близо час по-късно Атанас е бил открит прикрит под храсти, с наранен от телената ограда крак. На място е насочен и екип на Спешна помощ.

Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

Дрон се включил в спасителната операция. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

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