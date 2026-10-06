US експерти помагат на България да изготви система за борба срещу дроновете

Най-важната тема на КСНС трябва да бъде как ще бъде гарантирана свободата на корабоплаването в нашата икономическа зона на Черно море, каза депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев

Ако се потвърди наистина, че атаката срещу корабите е била в 3 часа, а реакцията бе около 8 ч, показва колко сме мудни, заяви Радослав Рибраски от ПП

Американски експерти от Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент на САЩ ще помагат на България в регулацията на мерките в борбата срещу дроновете. Затова днес от 16 ч. в парламента се проведе съвместна среща на депутатите от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност с американската делегация.

До самата среща представителите на медиите не бяха допуснати, но стана ясно, че американците ще направят оценка на способностите на страната ни за противодействие на дронове, по искане на вътрешния министър Иван Демерджиев. Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев коментира след срещата, че тя е планирана отдавна и не е свикана извънредно заради атаката с дронове на два товарни кораба в извънредната икономическа зона на България в Черно море.

"Американското правителство има своята инициатива, да пробва да помогне на страните от НАТО със своите вътрешноведомствени документи да изготвят стратегия, която да им помогне да се борят с различни заплахи от дронове. В момента мисията е на проучвателна мисия в България, след това отива в Румъния. Преди са работили с прибалтийските страни за тази цел. Идеята е да се изготви система как институциите да регулират и реагират с противодронните мерки, защото въпроси и проблеми има много. Включително и как се използват антидрон системите, най-вече тези с кинетичен отговор, как да защитиш критичната инфраструктура. Това е нещо, за което са работили и предишните правителства, сега това е продължение", обясни Гаджев.

Мисията на американците в България трябва да стартира в началото на 2027 г. А днешната среща е била само началото - за да чуят представители на САЩ от какво има нужда страната ни.

"Съвпадна срещата, тя бе планирана доста преди, с инцидента от 3 часа през нощта, при който бяха атакувани 2 турски кораба на 70 мили от бреговете на България, и единият потъна. Но това само показва, че трябва да бъдат взети спешни мерки за тази опасност", каза още той.

Според него не става въпрос изрично за законодателни промени, а по-скоро за реакция, за да не изглежда държавата като "мека цел". Самата среща се е провела по линия на членството на България в НАТО, обясни депутатът от ГЕРБ.

"Със самите законодателни промени няма как да спрем обстрелването на кораби в международни води. Това се прави с действия и различни позиции на държавата. Още през 2023-2024 г. имаше подобни заплахи, бяха удряни търговски кораби по коридора Дунав - Истанбул. Затова създадохме и противоминната група в Черно море - да има кораби, които да помагат да бъде осигурена свобода на корабоплаването в нашата икономическа зона, това е задача на всички страни на Черно море", заяви Гаджев.

За свикания утре от президента Илияна Йотова Консултативен съвет за национална сигурност, Гаджев бе категоричен, че най-важната тема на него трябва да бъде как ще бъде гарантирана именно свободата на корабоплаването в района.

"Срещата за пореден път потвърди нещо, което повтаряме от месеци на управляващите - трябва да проумеят, че антидрон защитата зависи от колективни усилия. Както от Източния фланг на НАТО, така и от цялото НАТО. Мантрата, че едните са войнолюбци, а другите са за мир, през последните месеци не ни предпазва от все по-дръзки атаки с дронове. Усилията трябва да бъдат координирани и е крайно време България да има реален план, защото другите държави имат и се вижда, че той работи доста отчетливо. Пример са балтийските страни, където прихващат дроновете и ги неутрализират, макар и с доста скъпи мерки", коментира и Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната".

Той обясни, че срещата е била по-скоро опознавателна, а на нея са били обсъдени и необходими законодателни промени, които са предприели други страни в НАТО, както и как са подсигурени стратегическите обекти срещу дронове.

"Не сме обсъждали конкретни промени, темата не бе конкретният инцидент в Черно море. Стана дума как да се реагира при такива атаки. Многократно апелирахме, че вече трябва да има оценка дали армията ни е способна да се справи при такава опасност, а не да се прехвърля топката между министерствата", заяви Рибарски.

"Ако се потвърди наистина, че атаката срещу корабите е била в 3 часа, а реакцията бе около 8 ч, показва колко сме мудни и далеч от реалната възможност да противодействаме на такива удари", допълни той.