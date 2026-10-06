Адмирал Ефтимов: Въздушни и морски дронове са атакували двата кораба, нямали са време да реагират

За мен от описанието и извода, който правя е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове.

Това каза пред БНТ началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов за поразените кораби "ALFA WATAN" и "ABLE" в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

"В 2:54 часа в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т. нар. авариен буй на кораба на моторен кораб "ALFA WATAN". В 3:05 часа моторен кораб "Диоскурия" наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по кораба "ALFA WATAN". Морският координационен спасителен център осъществява радио връзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба "ALFA WATAN" и последващо потъване. Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа на потъналия кораб по отношение на мерки за спасяване. Нощно време, удар... нямали са време да реагират", обясни адмиралът.

Началникът на отбраната заяви, че веднага са задействани всички органи.

"След това се получава също от българския кораб, чрез моторен кораб "ABLE" за пожар на борда и по тяхна информация са били атакувани с въздушни безпилотни апарати, която не се потвърждава в последствие. Говорим за удар с морски дрон. За мен описанието и извода, който правя е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове", каза той.

Атаката над двата търговски кораба е първа такава в изключителната икономическа зона на България. Корабите са се намирали на около 70 морски мили източно от Бяла. "ALFA WATAN" е плавал под флага на Того, а „ABLE" под флага на Палау.

Спасителната операция е координирана от българския кораб „DIOSCURIA", който е променил курса си, за да окаже помощ. Съдействие оказва и корабът „MERCY". Екипажът от 18 члена на "ABLE" е евакуиран. От този на другия кораб няма следа.

Двама от моряците са тежко пострадали. Единият е индийски моряк, който е с тежки изгаряния, а другият е капитанът на кораба, който е турски гражданин.