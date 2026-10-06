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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23686796 www.24chasa.bg

Ръст на тежките катастрофи в Добричко

Дияна Райнова

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Ръст на пътните инциденти в област Добрич през деветмесечието на годината спрямо същия период на 2025 г. отчита полицията. Данните бяха представени на заседание, свикано от областния управител Руслан Томов за актуалната обстановка по пътната безопасност по републиканската и общинската пътна мрежа с настъпването на есенно-зимния сезон.

Обобщените данни за деветмесечието представи комисар Жулиян Минев. По думите му тежките транспортни произшествия на територията на областта тази година са 122 – с 30 повече спрямо същия период на 2025 г.

Увеличение има и при броя на ранените. Те са 148, или с 23 повече в сравнение с деветмесечието на миналата година.

Най-много инциденти стават по път II-29 – границата-Кардам-Добрич-Варна, посочи комисар Минев. Той допълни, че е идентифициран и един критичен участък по път I-9 след Кранево. За него е подадена писмена информация до Агенция „Пътна инфраструктура".

В заседанието участваха кметове и представители на общините в областта, както и ръководителите на полицейските управления.

Местните власти съобщиха, че преди началото на учебната година масово са обновили хоризонталната и вертикалната маркировка в населените места.

За добра работа с общините съобщиха и началниците на полицейските управления. Те докладваха, че след подаване на информация за рискови места в населените места се предприемат мерки и действия за отстраняването на проблемите.

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