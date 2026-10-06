Арестуваната в Пловдив проф. Мариела Генева давала по 6000-7000 евро на медиците в схемата с точенето на касата (Обзор)

Актуалната заплата на професорката се движела между 13 000 и 15 хил. евро

Изписвали пациенти в тежко състояние, само и само да се освободят легла и да се усвои нова клинична пътека

Задържаната шефка на Клиниката по ревматология в УМБАЛ “Св. Георги” и декан на Медицинския факултет в Пловдив проф. Мариела Генева-Попова унижавала и мачкала лекарите, които не били съгласни с фалшивите хоспитализации. Това разкри наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов на съвместен брифинг с полицията, в който участва и здравният министър Катя Ивкова.

Според Пехливанов заплатите в клиниката се определяли по точкова система, като лекарите, участвали в схемата, вземали около 6000-7000 евро, а тези, които били против - по около 1500 евро. Самата професорка определила на себе си възнаграждение от 13 500 лева в годините, в които аферата е действала още преди да преминем към европейската валута. А към момента актуалната й заплата се движела между 13 000 и 15 хил. евро.

“Разследването се води от няколко месеца и касае получен сигнал за множество хоспитализации в Клиниката по ревматология на УМБАЛ "Свети Георги". След разпит на свидетели, включително лекари, установихме, че за 3 г. здравната каса е изплатила 12 милиона евро по 24 000 клинични пътеки, а легловата база е 49 легла", допълни Пехливанов. От тази сума 3,06 млн. евро са общо неправомерно платени на болницата, като 40% от парите са давани на самата клиника и оттам се разпределяли като заплати.

По думите му голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само за да им се вземе кръв.

"Установихме много порочни практики - лекари и санитари да дават кръв вместо пациенти, да не се задържат хора повече от 2 дни, само и само да се вземе пътеката", уточни наблюдаващият прокурор. Той добави, че задържаните са лекари и сестри в болницата, а шефката на клиниката има медицински център с дъщеря си и съпруга си. Оттам са издадени 5000 направления за хоспитализации. Роднина на професорката ги е въвеждал след това в системата.

“Получените средства от касата са част от сумарния брой пари, който се генерира като заплати”, обясни Пехливанов.

“Идват, дават кръв и си тръгват. А това струва на държавата 500 евро”, допълни прокурорът. Той обясни, че болницата е била завардена вчера сутринта, за да се провери колко пациенти всъщност са били там. Оказало се, че 15 липсват, а се водят хоспитализирани.

“Установихме, че част от хоспитализираните фиктивно получават болнични листове от ЛКК комисии. Докторите там не преглеждат, дават подписите си на технически сътрудници. Така се ощетява и частният бизнес. Установили сме и ТЕЛК решения, до които се е стигнало след такива фиктивни хоспитализации. В здравното досие на пациента се въвеждат заболявания, които не са истински, включително епилепсия”, вметна прокурор Пехливанов. Според него това може да е опасно, защото при нужда от лечение човек би получил погрешно такова.

По време на претърсванията в понеделник са намерени и лекарства с изтекъл срок на годност , има данни и за съмнителни клинични изпитвания.

Пехливанов е категоричен, че при предходния ръководител на Клиниката по ревматология положението било по-добро.

По време на акцията получили информация, че подобна схема може да се върти и в Клиниката по нефрология, затова и тя беше проверена. Но засега доказателства за това не са били открити.

От задържаните вчера 10 медици на 6-има са повдигнати обвинения. Трима от тях са освободени срещу парични гаранции между 3000 и 5000 евро. Другите трима са в ареста за 72 часа, като за проф. Мариела Генева прокурорът е категоричен, че ще поиска от съда задържане под стража.

Шефът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов добави, че министърът на здравеопазването Катя Ивкова е била лично запозната с акцията. "Работата по случая е започнала в активна фаза преди няколко месеца, но като цяло се следи от Икономическа полиция от началото на годината. Мисля, че работата на служителите е доста показателна, че вървим в правилната посока", заяви той. И сега действията продължавали.

Случаят в Пловдив е повод да стартираме проверки във всички области в страната. Не искаме да стресираме никого, но за да сме сигурни, че имаме качествено здравеопазване, се налага да инспектираме. С колегите от здравната каса ще се свържем, за да работим съвместно”, заяви здравният министър Катя Ивкова.

Според нея не става дума само за фалшиви хоспитализации. "Скъпоструващи лекарства са съхранявани в друга стая, неясно защо са с изтекъл срок на годност, не е ясно и за кого са били. Проверка по баркод ще установи за кого са били вписани. Също така да се минава през ЛКК, е вредно не само за финансите на здравното министерство, но и за пациентите”, посочи Ивкова. Според нея много от тях нямат доверие, защото стават свидетели на всички тези порочни практики.

“Трябва да излезе цялата истина и да бъдат предприети адекватни действия. С “Информационно обслужване” активно работим от месеци, за да има възможност всеки от нас, който има “е-здраве”, да вижда данни за това колко средства са разходвани за него и да се докладва, ако не е реална тази стойност. Това ще се вижда и в базата данни, за да може, където има нередности, да се проверява. След това и органите на реда да предприемат действия. Що се отнася до клиничните изпитвания, това също е притеснително. Ще се включим в проверките, за да сме сигурни, че лекарствата, които получаваме, са безопасни”, каза здравният министър. Тя благодари на полицията са добрата работа.

Прокурор Пехливанов отрече случаят да има връзка със задържаните преди месеци сестри д-р Фани Колачева-Гудева и д-р Цветалина Колачева-Сали, макар едната от тях да работи в Клиниката по ревматология. Единственото общо било, че са се точили пари от здравната каса. Прокурор Пехливанов обясни, че най-тежкото наказание по случая е до 15 г. затвор и изземване на имущество. Уточни, че в Кричим е проверяван приятел на задържаната проф. Генева, за когото имало информация, че е карал пациенти.

Както съобщихме, часове наред в понеделник служители на полицията ровиха в клиниките по ревматология и по нефрология на УМБАЛ “Свети Георги” в Пловдив. Разследването е за източване на здравната каса.

Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева обясни, че са претърсени 40 адреса - административни и жилища, в Пловдив, Карлово и Кричим. От задържаните шестима са лекари, а четирима - медицински сестри. Претърсени са 2 медицински центъра в Пловдив и Карлово.