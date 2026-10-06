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Явор Гечев, ПБ: За някои кошници с грижа ме е срам да говоря, но други са попадение

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Явор Гечев КАДЪР: БИ ТИ ВИ

Няма да се конфискува домашна ракия, увери депутатът и призна, че и той би бил нарушител 

Инцидентът с двата ударени от дронове кораба в българската икономическа зона заплашва търговския обмен  на стоки по море, заяви председателят на комисията по земеделието и храните  и депутат от "Прогресивна България"  Явор Гечев в предаването "Лице в лице" на Би Ти Ви.

Проблемът е, че ако един кораб , който пренася доставки, не е застрахован, той не тръгва. А в момента застрахователните компании отказват да застрахова тези кораби,  обясни Гечев. Но  продоволствените нужди на българите ще бъдат задоволени, а  ще пострадат фермерите, защото доставките са от България и Украйна.

Депутатът  не смята, че "Прогресивна България" се е провалила укротяването на цените. При повишените цени на горивата "успяхме поне малко да задържим цените", каза той. "Но аз мисля, че трябва да паднат още", заяви той. Според него и в момента се работи по такива мерки,  за които ще стане ясно до края на годината. "За някои кошници с грижа ме е срам да говоря, но други са попадение", каза още Гечев. Добре е към усилията на Мая Манолова и КЗП да се присъединят и други институции, добави той.

Депутатът намира за разумна мярката с еднократния данък свръхпечалба. По повод съвета на гуверньора на БНБ Димитър Радев това да не се прави, той реагира: остро:"Не е работа на БНБ да се меси в политиката на правителството". На въпрос защо "Лукойл" няма да се облага и е толкова специална, Гечев заяви че е стратегическо и структуроопределящо предприятие за ЕС, а и за момента не реализира свръхпечалби.

"Няма да се конфискува домашна ракия", увери Гечев и призна, че  и той би бил нарушител в такъв случай. "Текстовете в закона ще бъдат променени между първо и второ четене, за да няма двусмислие".

Явор Гечев КАДЪР: БИ ТИ ВИ

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