Всеки учител със CV онлайн - вписват в него дипломите и квалификациите му

Отпада необходимостта да събират документи на хартия при смяна на работата

Цялата информация за професионалното развитие и придобитите квалификации на учителите ще бъде обединена на едно място - в електронно досие. Така тези данни ще бъдат налични независимо от това в кое висше училище са придобити и колко училища или други образователни институции е сменил учителят през годините. В свидетелството ще се вписват

трите имена, ЕГН, завършената специалност,

серията и номерът на дипломата. Ще се изискват подписите на директора на департамента и ректора, както и печат на висшето училище.

Това предвиждат промени в наредбата за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления, публикувани за обществено обсъждане.

В електронния модул ще се съдържа информация за придобитите професионално-квалификационни степени и преминатите обучения, както и свързаните с тях документи - например

публикации, защити, рецензии,

изпитни протоколи, издадени удостоверения и свидетелства.

“Една от основните цели е да отпадне необходимостта учителите многократно да представят на хартия документи за вече придобити квалификации. Когато необходимата информация е налична, тя ще може да бъде проверявана по служебен път от институциите, които имат право на достъп до нея. Така например при смяна на работното място няма да се налага педагогическият специалист отново да събира и представя документи и информация, които вече са налични в системата”, обясниха от Министерството на образованието и науката.

Промените са свързани и с въвеждането на по-ясни и еднакви правила за висшите училища при провеждането и отчитането на обучения за квалификационни кредити, придобиването на професионално-квалификационна степен и квалификация “учител”. Предвижда се данните да се подават по унифициран начин, а при издаването на свидетелства да има автоматизирани проверки и уникален електронен номер. Това ще позволи и

бърза онлайн проверка на автентичността

на издадените документи.

Достъпът до информацията ще бъде регламентиран според правомощията на съответните институции и при спазване на изискванията за защита на личните данни.

“Ако предложенията се приемат, се очаква пълна дигитализация и прозрачност на информацията за професионалното развитие и квалификацията на педагогическите специалисти, стандартизиран ред за издаване и корекции на документи и подобряване на мониторинга върху квалификационните обучения”, обясняват още от МОН.

“Предложенията в момента са поставени на обществено обсъждане, като основната им цел е да улеснят учителите и другите педагогически специалисти. Искаме информацията за придобитите квалификации и професионалното им развитие да бъде на едно място, така че да не се налага многократно да представят едни и същи документи на хартия. При смяна на работното място необходимите данни ще могат да бъдат проверявани по служебен път от институциите, които имат право на достъп до тях. По този начин ще намалим административната тежест за учителите и ще направим системата по-удобна и прозрачна”, коментира министър проф. Георги Вълчев.

“Промяната не е значима, но пък е едно улеснение. При постъпване във всяка образователна институция и сега се подготвя работно досие. В него на хартиен носител се поставят всички реквизити от квалификацията на учителя - повишаването ѝ, допълнителни сертификати от обучения. Всеки учител има ангажимент

да си подготви портфолио,

в което да бъдат представени документите, които притежава от всичките си степени на образование и професионална кариера”, допълни и Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета.

Според него новото електронно дело ще е от полза както за работодателя, така и за самия учител.