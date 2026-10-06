Адм. Емил Ефтимов: Нито една страна в НАТО няма достатъчно ПВО и антидрон системи

Нито една държава в НАТО няма достатъчно системи за противовъздушна отбрана, антидрон защита и наблюдение.

Това каза началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов пред БНТ, след като стана ясно, че в 3 часа тази нощ дронове са атакували 2 търговски кораба в извънредното икономическо пространство на България в Черно море. Единият кораб е потънал, неговият екипаж все още е в неизвестност, а от екипажа на другия кораб двама с по-тежки травми бяха откарани във ВМА - Варна по-рано днес.

"Имаме събитие, подобно на това, което се е случвало вече в икономическите зони на Турция и Румъния. Правомощията на Военноморските ни сили се простират на 12 мили от границата и в прилежащата зона, където можем да оказваме съдействие. В икономическата зона ВМС се включват по Националния план за търсене и спасяване", каза адм. Ефтимов.

Той обясни, че самолет Су-25 на Военновъздушните сили е бил изпратен да направи оглед на района на инцидента, тъй като това е бил най-бързият начин да бъде осигурено наблюдение там.

"Су-25 са подготвени за операции над море, имат подходящи системи за наблюдение. Този самолет сега откри кораба "Абел", който гореше, видя и спасителните плотове от потъналия кораб. С него получихме първоначална информация, сега района се облита от 2 вертолета "Кугър", обясни шефът на щаба на отбраната.

И той като военният министър Димитър Стоянов заяви, че може да коментира типа и произхода на атакувалите дронове, когато види останките. Засега обмен на информация е извършен с Румъния и Украйна.

"Обстановката непрекъснато се мени, защитата с дронове се базира на разполагане в дълбочина на средства за откриване - радарни постове. Цялата обстановка се събира в център за командване и управление и се разпространява до антидрон системите. С развитието на дроновете, с реактивните дронове, някои системи за защита вече не са функционални. Следим обстановката, очакваме около 20 системи срещу дронове по SAFE, участваме във всички инициативи на НАТО и ЕС", коментира адм. Ефтимов.

И обясни, че най-ефективни в момента са 3D- радарите с подходяща резолюция и кинетичните антидрон системи. Той обяви, че е изготвил доклад по темата, който утре ще бъде представен и на военния министър,и по време на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова.

"Логично е да усилим наблюдението в общо направление и средствата за защита. Няма причина за повишаване на бойната готовност на армията, ако трябваше, Румъния и Турция досега щяха да бъдат в постоянна бойна готовност", каза още адмиралът.