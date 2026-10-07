Дават 120 хиляди евро за препарати, чували и кърпи - да им е чисто на депутатите

Купуват за станцията във Велинград шапки за баня, както и разтегателни фотьойли и PVC шезлонги за басейн

Ще се търсят преводачи от 32 езика, сред които и украински, но и фарси и хинди

120 хиляди евро без ДДС ще даде парламентът, за да закупи хигиенни материали за Народното събрание. Това става ясно от пусната обществена поръчка, която включва периодичната доставка на 74 вида стоки за следващите 2 години.

Сред изброените артикули са найлонови чували, течен сапун, прах за пране (за бяло и за цветно, с омекотител), почистващи кърпи, включително и бархет и тензух на метър, препарати за пране на килими и мокети, за съдомиялни машини, за почистване и дезинфекция, на такива против мухъл, включително и за почистване на ръжда и на климатици.

Явно част от хигиенните материали са и за почивната база на Народното събрание във Велинград, тъй като в списъка има и доставка на 600 кг бързоразтворим хлор на гранули за дезинфекция на басейни, както и на таблетки за почистване на джакузи. Както и на спрей против пълзящи насекоми и на препарат за унищожаване на плевели.

В понеделник пък изтече крайният срок за подаване на офертите по друга обществена поръчка, с която парламентът иска да закупи още близо 60 вида хигиенни материали и консумативи. Тя е за 90 хиляди без ДДС. В нея са включени близо 90 хиляди ролки тоалетна хартия - двупластови от 100% бяла целулоза, както и на 18 хиляди пакета салфетки (по 100 бр. в пакет) и на 35 хиляди пакета хартиени кърпи за ръце (по 150 бр. в пакет).

Предвидено е и закупуването на 1000 еднократни пакетчета с ароматизирани мокри кърпички за ръце, на 820 чифта гумени ръкавици, на 6900 кошнички с ароматизатор за тоалетна, на 910 парцала за МОП за под с микрофибърни ресни. В тази поръчка са включени и 30 кутии с по 100 броя шапки за глава за еднократна употреба от нетъкан текстил, както и 4000 “шапки” от прозрачен целофан за водни чаши - явно отново за почивната база във Велинград.

Пак за там ще се купуват и нови мебели, за което са предвидени блидо 44 хиляди без ДДС. Нужни са 40 разтегателни фотьойла, 200 тапицирани стола за ресторант без подлакътници, 10 ресторантьорски шкафа. За градината във Велинград ще се вземат 40 квадратни маси от метална конструкция, облечени с PVC ратан и плот от закалено стъкло, както и 160 броя столове към тях. А край басейна ще има нови 30 шезлонга с регулираща се висока облегалка.

С друга обществена поръчка пък парламентът ще купува бутилирана вода - натурална минерална и изворна. Най-голямо количество ще са бутилките по 330 мл - общо 130 хиляди от двата вида. Ще има такива и от 500 мл (20 хиляди броя), както и 2000 галона от по 19 литра. Предвидени са 57 хиляди евро без ДДС, а в поръчката са включени и 130 хиляди картонени чаши с различен обем и същия брой бъркалки.

Други над 112 хиляди евро пък са заделени за преводачески услуги за нуждите на Народното събрание. Като освен най-разпространените езици: английски, френски, немски, испански, италиански и руски, ще се търсят преводачи и от други езици, сред които албански, гръцки, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, сръбски, хърватски, турски, украински, естонски, литовски, латвийски, чешки и унгарски, както и от арабски, арменски, иврит, китайски, корейски, фарси, хинди, виетнамски, грузински и японски.