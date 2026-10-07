Бродерията на Байо, за която Наполеон и Хитлер се бориха

68 метра дълга, тя разказва за нормандското завладяване на Англия

Светът днес търси кодове в тези 58 сцени на най-древния комикс на човечеството

3 часа след полунощ. 9 юли 2026 г. Лондон.

Мегаполисът още спи, когато жълт камион, ескортиран от полицейски коли, минава през града. Спира пред задния вход на Британския музей. Вътре, в запечатан черен сандък, окачен в алуминиева клетка с амортисьори, лежи безценно съкровище. По време на 10-часовия път сензори и датчици следят как му се отразява всяко поклащане на камиона, дали се поддържа зададената температура и влажност на въздуха, включително при преминаването в тунела под Ламанша.

Не, товарът не е злато, нито диаманти или старинни бижута. Това е овехтяло парче плат. То обаче е безценно и с пътуването му от Париж до Лондон се ангажира лично президентът на Франция Еманюел Макрон.

Така след почти 950 години Бродерията от Байо отново е във Великобритания – от 10 септември 2026 г. до 11 юли 2027 г. творбата ще бъде изложена в Британския музей. Откакто бе открита преди дни, тя предизвиква истински хаос. Напливът от хора е огромен, а билети няма.

Продажбата им започна на 1 юли и още първия час оформи онлайн опашка от над 80 000 души.

Всички билети до декември бяха разпродадени за часове - с рекорден приход от 2,5 млн. паунда (2,9 млн. евро). Втори шанс останалите ще имат на 21 октомври, когато ще се пуснат билетите за периода между януари и март 2027 г.

Но за какво е цялата истерия?

Защото за първи път в историята 70-метровото парче лен ще бъде показано в цялата си дължина, хоризонтално и във витрина. Макар че е изпъстрено с кодове и загадки, организаторите не разрешават никой да се застоява пред него, нито да се вглежда в детайлите. Инструкцията е непрекъснато да се върви. Което провокира всеобщо недоволство, защото "всяка минута около творбата струва 1 паунд" или 33 паунда за билет (около 38 евро).

Защо тази бродерия е толкова важна и защо Франция години наред отказва да я даде временно на Великобритания? Представлява ленен плат, дълъг 68,38 м, широк половин метър, съшит от 9 отделни парчета. Всички те са избродирани с цветни вълнени конци – с различни нюанси на теракота, синьозелено, матовозлатисто, маслинено зелено и синьо. По-интересното е, че на него са пресъздадени 58 сцени, 626 човешки фигури и 202 коня. Вероятно първият комикс на човечеството от XI век. Както във всеки съвременен, така и тогава героите са поставени в драматични ситуации, което изостря любопитството на публиката до краен предел.

Сюжетът е свързан с нормандското завладяване на Англия, завършило с битката при Хейстингс. На 14 октомври 1066 г. херцог Уилям Нормандски минава с армията си през Ламанша и разбива войската на британския крал Харолд, който загива в страховития сблъсък. Но преди това имало мистериозен знак от небето.

В една от сцените мъже сочат към звезда с огнена опашка. Смята се, че това е най-ранното известно изображение на Халеевата комета, появила се през април 1066 г. От комикса не става ясно защо англичаните изтълкували явлението като много лоша поличба за техния крал. И същевременно като благословия за противника му Уилям Нормандски. Нещо, което още повече настървява любителите на загадки.

С двамата е свързана и една от най-прочутите сцени – смъртта на Харолд със стрела в окото. Тук става още по-интересно, защото тя се трансформира в стрела при реставрацията на бродерията през XVIII или XIX век. По-стари рисунки показват, че на нейно място е имало копие.

Но около безценното парче плат има много други загадки, които не намират отговор до ден днешен.

Сред тях е надписът "Един духовник и Елфгива", поставен до сцена, чийто смисъл никой не може да разбере. Любопитството се засилва още повече, защото точно под нея – в рамката отдолу, са изобразени голи мъже. В краищата е пресъздаден друг паралелен свят, изпъстрен с птици, зверове, басни и отново голи фигури.

Затова в анонса за изложбата Британският музей посочва, че бродерията е нещо като времеви прозорец към живота през XI век – в нея са изрисувани войната, архитектурата, но и всекидневието на хората, облеклото. Смята се, че е поръчана от епископ Одо от Байо, който е полубрат на Уилям Нормандски - Завоевателя някъде през 1070 г. Иронията е, че е избродирана в Кентърбъри, тоест във вражеска Англия.

Според историка Бенджамин Пол от Бристолския университет творбата е създадена, за да краси стената над трапезарията в абатството "Св. Августин" в Кентърбъри. Докато монасите се хранят, да я разглеждат и да размишляват.

Смята се, че на бродерията е фиксирана първата поява на Халеевата комета.

През следващите няколко века бродерията преживява какво ли не и днес голямото предизвикателство е учените да разберат как е изглеждала преди многобройните поправки. А такива има, защото през 1729 г. Бернар дьо Монфокон прерисува произведението на изкуството с най-малките детайли. По-късно, в периода 1816-1823 г., Чарлз

Стотард прави техни цветни копия. Днес мнозина виждат разлики между тях и сегашните рисунки, което допълнително взривява любопитството.

За капак краят на комикса изчезва, защото в миналото е изгубен близо метър и половина от плата. Историци допускат, че последните сцени са свързани с коронацията на Уилям Нормандски, тъй като много по-късно – в годините преди 1814-а е добавен надпис: "И англичаните избягаха...".

Иначе първото писмено споменаване на произведението датира от 1476 г. Представлява опис на катедралата в Байо, тъй като в нея бродерията се окачвала веднъж годишно. По-късно по време на революцията във Франция метежници искат да използват плата, за да завият ценен товар в каруца – спешно им трябвал здрав брезент, но адвокат Леонар Ламбер-Льофорестие успява да го спаси. През 1794 г. комисия конфискува творбата "в името на нацията" - под претекст, че трябва да я защити.

Не след дълго Наполеон научава за бродерията и вижда в нея "златна мина", за да развихри пропагандната си машина – французите винаги са смазвали Англия. Могат да го направят още веднъж. Нещо повече, Наполеон усилено започва да спекулира с приликите между него и Уилям Нормандски – Завоевателя. Още повече че той също като него успешно преодолял ЛаМанша. Затова разпорежда творбата да бъде изложена между декември 1803 и февруари 1804 г. в Лувъра, за да могат всички да забележат аналогиите между двамата велики пълководци.

Но какво следва оттук нататък...

След Наполеон "комиксът" попада в полезрението на друг завоевател - Хитлер и обкръжението му. За тях бродерията не е изкуство, а най-важното доказателство за превъзходството на арийската раса.

През Втората световна война безценният плат влиза в списъка с приоритетите на Аненербе – това е изследователският институт на СС, проучващ "наследството на прадедите", който започва да я издирва. Мисията им е озаглавена "Специална задача Байо".

Ръководи се от археолога Херберт Янкун. Неговата задача е да я разкодира и да изтъкне всички факти за преимуществата и надмощието на норманите, обявени за предци на арийците и потомци на викингите. В името на проучването се стига дотам, че през юни 1941 г. специалистът по текстил Карл Шлабов взема парче от плата, за да го изследва и датира, като то е открито чак през 2025 г. в архивите на Шлезвиг-Холщайн.

На 26 юни 1944 г., след десанта в Нормандия, германците откарват творбата в Лувъра, вероятно с цел да я запазят. През следващите дни те отстъпват и затова на 18 август Химлер нарежда бродерията да бъде пренесена в Берлин. Сформира се екип и когато нацистите пристигат на 22 август в Париж, Лувърът вече е под френски контрол.

Стрелата била ли е копие и дали е попаднала в окото на краля - това е една от големите загадки в бродерията.

Оттогава Франция не желае да се раздели с произведението на изкуството, обявено от ЮНЕСКО за част от световното историческо наследство.

Имено затова, когато започват обсъжданията за евентуална изложба във Великобритания, историкът Дидие Рикнер организира подписка, че това е недопустимо. Десетки специалисти се произнасят - платът е твърде крехък за подобни авантюри.

Последната дума е дадена на водещия експерт в тази сфера Филип Белавал, пратеник на Макрон. След подробен анализ той обявява, че бродерията може да пътува.

Но при драконовски условия. Преди това е направено мащабно проучване с десетки експертизи – описани са 24 204 петна, 16 445 гънки и 9646 липси. До април 2026 г. са проведени два експеримента с влак, минаващ под Ламанша, и след това с камион, които установяват - транспортът няма да навреди на произведението на изкуството.

Сега любителите на загадки във Великобритания потриват победоносно ръце, защото ще се впуснат в най-вълнуващото приключение – да разкодират собственото си минало в най-древния комикс на човечеството. И нищо чудно да забележат в него нещо, което до момента никой не е видял.