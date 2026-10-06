Български и румънски изтребители проведоха съвместна тренировка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските и румънските военновъздушни сили проведоха днес съвместната летателна тренировка „Blue Bridge 2026", в рамките на която екипажи от двете страни отработиха прехват, съпровождане и принудително приземяване на самолет „нарушител", съобщиха от министерство на отбраната.

Тренировката даде възможност на българските и румънските екипажи да усъвършенстват координацията помежду си и да потвърдят оперативната си съвместимост при изпълнение на презгранични операции по контрол на въздухоплаването и охрана на въздушното пространство.

В първата фаза на „Blue Bridge 2026" румънски изтребители F-16 бяха активирани за действия по Air Policing, след като военно-транспортен самолет C-27J Spartan се отклони от маршрута си. След установяване на контрол над ситуацията и предаване на целта на българските дежурни сили двойка МиГ-29 продължи изпълнението на мисията.

СНИМКА: Министерство на отбраната

Българските изтребители принудиха румънския военно-транспортен самолет да кацне на летището в Граф Игнатиево.

Във втората фаза на тренировката бяха отработени аналогични процедури за принудително кацане на C-27J Spartan на определено летище в Румъния.

Съвместната летателна тренировка „Blue Bridge" се провежда ежегодно от 2012 г. Тя е израз на последователното сътрудничество и взаимното доверие между българските и румънските военновъздушни сили, както и на способността им да действат в пълен синхрон в интерес на сигурността.