Проектът на Фуксас се отлага, ще стигне до джамията и Халите

Столичната община възнамерява да съчетае обновлението на пространството около църквата с конкурс за развитието на зоната от Ларгото до католическата катедрала

Подготвяната от 7 г. пълна промяна на едно от най-емблематичните места в София – площада около църквата "Света Неделя", ще почака още, като ще се съчетае с конкурс за обновлението на още по-голям периметър в тази част на центъра – зоната около джамията "Баня Баши", Халите, та чак до католическата катедрала "Свети Йосиф". Това съобщиха от Столичната община за "24 часа – 168 истории". Темата излезе на дневен ред, след като преди дни общинският съвет гласува бюджета на София за 2026 г. и не предвиди в него пари за изпълнението на проекта за ремонта около "Света Неделя", с който световноизвестният италиански архитект Масимилиано Фуксас спечели състезание през 2019 г.

"24 часа – 168 истории" попита "Московска" 33 каква е причината проектът на Фуксас да не се включва в капиталовата програма, след като още пролетта стана ясно, че всички съдебни дела срещу него са приключили. От общината отговориха, че намеренията са да започне подготовката на нов конкурс, който да обхване територията от патриаршеския храм до Халите и до катедралата. В периметъра на заданието на изток може да попадне и Ларгото, става ясно от отговорите. Целта е да се предложи "цялостно, практически приложимо решение" за развитие на тази част от центъра на София.

"Столичната община разглежда площад "Света Неделя" не като самостоятелно пространство, а като част от една по-голяма цялост – историческия и археологически център на София – коментираха от общината. - Това е една от най-знаковите части на града, в която се срещат различни исторически епохи, култури и религии. Нейното бъдеще изисква цялостен подход, който да свърже отделните пространства и да изгради ясна визия за идентичността на историческото сърце на столицата. Затова Столичната община ще започне подготовката на нов конкурс, който да обхване цялата тази територия, включително площад "Света Неделя".

Работата по конкурса ще започне догодина. "През 2027 г. предвиждаме да поставим началото на процеса по изработване на цялостното решение за историческия, мултикултурен и археологически център на София – пишат от "Московска" 33.- Амбицията ни е тази изключително ценна градска територия да получи обща визия, която едновременно съхранява историческите пластове, свързва пространствата и ги превръща в пълноценна, жива и достъпна част от съвременния град."

От екипа на кмета Васил Терзиев поясняват, че не се отказват от проекта на студио "Фуксас", а смятат да го интегрират в по-мащабното обновление. "Това не означава отказ от свършената до момента работа – пишат от кметството. - Напротив – проектът на студио "Фуксас" представлява значителен професионален труд и ценен принос към бъдещето на тази част от София. Онези негови решения, които допринасят за новата цялостна концепция, ще бъдат интегрирани в нея. Целта е да надградим постигнатото, а не да започваме отначало."

Сегашните управляващи отчитат добрата работа, свързана с обновлението на "Света Неделя", свършена по времето на Йорданка Фандъкова. "Проведеният през 2019 г. международен архитектурен конкурс за площад "Света Неделя" е пример за професионално организирана и проследима процедура, привлякла световноизвестни архитектурни имена, сред които и арх. Масимилиано Фуксас – пише в отговорите.- Основният проблем, който настоящата администрация вижда, е в мащаба на първоначалната задача. Историческият център не може да бъде обновяван на отделни части, без да се отчита връзката между тях. Площад "Света Неделя", Ларгото, джамията "Баня Баши", католическата катедрала "Свети Йосиф" и прилежащите им пространства трябва да бъдат разглеждани като взаимносвързани елементи на единен исторически, културен и археологически ансамбъл."

"24 часа – 168 истории" попита дали вече е ясно какви цели ще бъдат поставени с обявяването на бъдещия архитектурен конкурс. Както е известно, преди време имаше идеи бул. "Мария Луиза" пред ЦУМ да стане пешеходна зона или най-малкото скоростта на трамваите да се намали и булевардът да стане споделен с пешеходците, както е на ул. "Граф Игнатиев". От общината отговориха, че все още е рано да се обявяват конкретни параметри, но че вече е ясна основната задача. "Целите на конкурса ще са насочени към това да създадем атрактивна градска среда, в която на първо място са изведени културното наследство и активните градски функции в сградите около антична Сердика", отговарят от екипа на зам.-кмета арх. Любо Георгиев, който ще отговаря за бъдещия конкурс.

Първата непосредствена задача относно площад "Света Неделя" ще е консервацията на разкритите археологически останки съобразно препоръките на Инспектората за опазване на културното наследство към Министерството на културата, допълват от общината. Както "24 часа" писа, през м.г. министерството съобщи, че се проверява състоянието на обектите, разкрити при разкопките, започнали преди повече от 10 г. През 2015 г. пред хотела до "Света Неделя" археолозите откриха средновековни заведения и магазини от древна Сердика. Разкрита бе и голяма обществена сграда, която се е намирала в централната зона на античния римски град. При проучванията бе намерено и съкровище от близо 3000 сребърни монети.

След археологически разкопки, проведени преди повече от 10 г., част от площад "Света Неделя" е ограден и недостъпен.

Тази зима общината съобщи за "24 часа", че ще се обмисля да се направи георадарно проучване на археологията. Вече бившият зам.-кмет по строителството Никола Лютов имал работни срещи с представители на министерството и на Националния институт за недвижимо културно наследство. Заключението на експертите било, че предвид сложната от геофизична гледна точка обстановка и изключително нееднородната геоложка среда към настоящия момент

не е целесъобразно да започва реконструкцията на площада.

Освен че се разширява периметърът на бъдещото обновление в центъра на София, анонсът на общината означава и още нещо – че столичани ще трябва да се заредят с още много търпение, докато най-после видят пространството около църквата ремонтирано, оградите пред хотела - премахнати. Колко дълго ще трябва да се чака? Дано да не е толкова, колкото вече се наложи. През 2019 г. бившият главен архитект на София Здравко Здравков обяви конкурс за пълното обновление на 33 дка около "Света Неделя" и за превръщането на площада в място без автомобили. В състезанието се включиха 14 екипа, от които журито допусна 7 до финала. Победи студиото на Фуксас, който е автор на панаирния комплекс в Милано, на централата на "Ферари", на кулата на Армани в Токио, на нов летищен терминал в Китай и т.н. Въпреки че италианецът е работил на около 600 места по света, той обяви проекта в София за "един от най-важните", защото площадът и градът са богати на история, която трябва да се покаже по най-добрия начин.

Идеята на Фуксас бе над разкопките да се изградят стъклени пасажи, през които минаващите да могат да разглеждат артефактите. Друга новост бяха водни ефекти пред църквата, а също и повече зеленина на площада и покрай трамвайното трасе.

Проектирани бяха и няколко футуристични елемента – хайтек стъклени навеси, които да пазят сянка през деня и да генерират ток, а по тъмно да осветяват пространството. Това породи недоволство на архитекти, които нарекоха частта със стъклените навеси "дубайски решения". От Българската православна църква пък възнегодуваха, че проектът не предвижда автомобилен достъп до входа на храма. В крайна сметка

Фуксас се съгласи да преработи проекта, да намали броя на навесите и да пусне коли на синода до църквата.

След корекциите бе издадено разрешението за строеж, но последва дълга съдебна сага. Заповедта бе обжалвана от 9-има собственици на търговски обекти и на жилища. Сред жалещите се бяха дама с апартамент, която протестира против задаващия се шум от ремонта, както и притежател на павилион, чийто нотариален акт се оказа съмнителен и се наложи проверка на автентичността му. Тази зима общината съобщи, че всички дела са приключили и разрешението за ремонт около "Света Неделя" е влязло в сила. Първото обяснение за невключването на обекта в капиталовата програма бе липсата на средства, а сега вече става ясно, че общината има по-мащабни планове за тази част от центъра на София.