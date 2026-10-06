Капитан Васил Данов: Нямам очаквания от Консултативния съвет, няма какво да реши

Нямам очаквания от Консултативния съвет по националната сигурност при президента. Не очаквам нищо, Съветът няма какво да реши и да помогне. Това не е въпрос на Консултативен, а на експертен съвет, на компетентните органи за сигурността. Утре ще бъде един политически спор и ще си разменят предизборни Това заяви капитан I ранг о.з. Васил Данов пред БНР.

По-рано президентът Илияна Йотова свика Консултативен съвет по националната сигурност във връзка с дронатаката в Черно море. Съветът ще е в 13 часа в сряда. Темата е "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна", обявиха от президентството.

"Оценявам Консултативния съвет изключително отрицателно. И до днес няма официално изявление, кой е извършител и кой агресор. Това ми напомня началото на конфликта в Украйна, когато се разбра, че са влезли руски войски", добави Данов.

"През последните 30 години ние сме в грешно положение, не навреме, в грешна посока", коментира той.

"Надявам се до другата седмица, че ще разберат чии са дроновете. Турските медии съобщават, че руски дронове атакуват турски кораби и екипажи с украинско зърно. Нашите управници правят същите грешки с приклякане. Длъжни сме да знаем 8 часа след атаката на тези кораби, кой го е направил?", каза още Данов.

"Покрай нашето и румънското крайбрежие преминават само украински кораби със зърно", коментира капитанът.

"Въздушното ни пространство се наблюдава с 40-годишни радари, а България е отказа да влезе в Коалицията на желаещите и на Малката коалиция за ядрения щит", заяви още той.