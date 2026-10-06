Ивайло Мирчев: Министърът на отбраната се страхува да посочи Русия

Министърът твърди в национален ефир, че „не знаем чии са дроновете". После казва, че атаката е целенасочена. И накрая започва да обяснява случилото се с това, че сме давали оръжие на Украйна. Значи не знае кой ни атакува, но вече знае защо ни атакува? Страхува се да посочи Русия и повтаря руски опорки.

Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във фейсбук профила си. Думите му идват след телевизионното участие на министър Димитър Стоянов в предаването "Лице в лице" по bTV.

Пред телевизията министърът на отбраната заяви, че още не е ясно чии са дроновете, атакували два кораба в икономическата ни зона в Черно море. При инцидентът корабът "ALFA WATAN" потъна, а екипажът му още не е открит. Екипажът на другия кораб "ABLE" беше спасен от българския кораб „DIOSCURIA", който е променил курса си, за да окаже помощ.

Двама от моряците са тежко пострадали. Единият е индийски моряк, който е с тежки изгаряния, а другият е капитанът на кораба, който е турски гражданин.

Ето цялата публикация на Ивайло Мирчев:

Военният министър е решил тази вечер да ме обучава по национална сигурност. Да му помогна с няколко факта. Да, атаката е в изключителната икономическа зона на България, а не в 12-милното териториално море. Това никой не оспорва.

Само че оттам нататък политикантропът с пагони започна да обяснява, че България „нямала ангажимент да прикрива морските комуникации" в икономическата си зона. Чудесно. Само дето собственото му Министерство на отбраната определя като задачи на Военноморските сили:

„Непрекъснато наблюдение и оповестяване за обстановката в морските пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската дейност на море." - Това е написано на сайта на собственото му министерство. Още по-впечатляващо е другото.

Министърът твърди в национален ефир, че „не знаем чии са дроновете". После казва, че атаката е целенасочена. И накрая започва да обяснява случилото се с това, че сме давали оръжие на Украйна. Значи не знае кой ни атакува, но вече знае защо ни атакува? Страхува се да посочи Русия и повтаря руски опорки.

И нека министърът е наясно, че чл. 4 на НАТО не се задейства само когато някой ни удари в 12-милната зона. Той е именно за консултации, когато една държава смята, че сигурността ѝ е застрашена. България сама го задейства през 2022 г. заради руското нападение над Украйна.

Днес два цивилни кораба бяха целенасочено атакувани на около 70 морски мили от българския бряг. Единият потъна. Има тежко ранени, има изчезнали моряци. Международното корабоплаване в Черно море е пряко застрашено. Reuters цитира първоначална оценка от източник в морската сигурност, че вероятно става дума за руска атака.

А българският военен министър не се тревожи как да увеличи сигурността. Тревожи се как да обясни, че това не било негова работа. Това е абдикация от отговорността да защитаваш българската национална сигурност.