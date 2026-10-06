Русия ли потапя кораби с украинско зърно в българското море? Властта не казва, докато не види отломки (Обзор)

Президентът Илияна Йотова прекрати кампанията си и свика Консултативния съвет за национална сигурност, въпреки че Румен Радев бе против

Нощна атака с дронове в българската изключителна икономическа зона на Черно море потопи един товарен кораб и подпали втори. България обаче не възнамерява да иска ангажиране на НАТО нито с консултации, нито с отговор на атаката. Българското правителство отказа да назове дали атаката е дошла от Русия, или Украйна въпреки подозренията, че е дело на руснаците. Премиерът Румен Радев единствено каза, че дроновете са били или украински, или руски.

България обаче е обменила информация с Румъния и Украйна по случая, стана ясно във вторник вечерта.

Президентът Илияна Йотова обаче прекъсна предизборната си кампания за два дни и свика заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Темата е “Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна”. Свикването на съвета бе поискано от всички политически сили без “Прогресивна България” и ДПС. За последно КСНС е свикван на 18 февруари 2025 г., когато президент бе още Румен Радев. Тогава темата бе разпространението на наркотици. Президентът Илияна Йотова свика Консултативния съвет по национална сигурност и отмени останалата си програма още във вторник.

Радев се възпротиви на свикването на КСНС и при сегашния случай, защото съветът можел да се превърне в злоупотреба с цялата ситуация.

Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории, коментира премиерът.

Атаката е станала в българската изключителна икономическа зона на 70 морски мили от брега при Бяла. При нея директно е потопен плаващият под флага на Того товарен кораб “Алфа Ватан”. До редакционното приключване на броя не бе открит нито един от членовете на неговия екипаж, в морето са намерени само обърнати лодки и плотове. Според българския началник на отбраната адмирал Емил Ефтимов корабът е потънал за около 3 минути.

Намиращият се в района български ферибот “Диоскурия” обаче е успял да спаси екипажа на втория ударен кораб с името ABLE, който е превозвал украинско зърно, натоварено в Румъния. 11 турски и седем индийски моряци бяха спасени от този кораб.

Именно от българския кораб са видели и ударите с въздушни дронове върху “Алфа Ватан”. Според адм. Ефтимов атаката е осъществена както с въздушни, така и с морски дронове.

От началото на октомври това е поне трета атака с ударен кораб, превозващ украинско зърно. При Одеса бе поразен корабът “Емил”, който останал без екипаж в момента дрейфа в български води. На 5 октомври пък Русия потопи кораб във водите на Румъния.

Първите новини за атаката станаха ясни около 9 сутринта във вторник. А малко преди обяд премиерът Румен Радев свика съвещание в Министерския съвет с участието на министрите на отбраната, вътрешните работи, транспорта и околната среда, както и началника на отбраната и шефовете на службите заради атаката срещу двата кораба. След срещата за среднощната атака в Министерския съвет, премиерът Румен Радев откри изложение на дронове в Интер Експо център. Снимка: Георги Палейков

Абсолютно недопустима атака в българската изключителна зона. Абсолютно грубо погазване на международното право и морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море и повдига още повече всички застраховки. Ако не се сложи край навреме на тази война, тя ще продължи да разширява пространствения си обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт, каза Радев в изявление преди началото на срещата, която се проведе при закрити врати. Тя обаче продължи само 20 минути, след което от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че срещата е приключила, няма да има въпроси от медиите, а премиерът продължава с предварително предвидената си програма за деня. Така от “Дондуков” 1 Румен Радев тръгна за Интер Експо център, където откри изложение, на което дронове играеха футбол. На откриването на изложението премиерът Румен Радев гледа мач с дронове. Снимка: Георги Палейков

Оттам премиерът обяви, че вече е информирал Съвета на ЕС и НАТО и че инцидентът не е толкова тежък, понеже подобни е имало и в Полша и Румъния.

В Черно море непрекъснато се потопяват кораби и има удари с дронове. Едва ли това е най-сериозният инцидент. Той е сериозен като тенденция, защото, когато една война не се спре навреме, тя разширява своя пространствен обхват, каза той. Радев уточни, че атаката е станала в икономическата зона на България, но не и в териториалните ни води, които са част от територията на страната ни.

Спасеният кораб е бил натоварен със зърно, обяви премиерът. По-късно обаче пред bTV военният министър Димитър Стоянов обясни, че всъщност не се знае какъв е товарът и не може да се провери, понеже корабът гори. По информация от екипажа на ABLE зърното е било украинско и корабът се е движил от Румъния към Турция, а потъналият кораб е бил празен и е пътувал от Египет към румънско пристанище.

И в двете си изказвания през деня Румен Радев не спомена руската страна и не предположи, че тя е виновна за атаката. Министерството на външните работи не привика нито руската посланичка Елеонора Митрофанова, нито украинската Олеся Илашчук. Нито Русия, нито Украйна отрекоха да имат общо с атаката.

Трябва да намерим отломки от дроновете или някоя от страните да поеме отговорност. В случая няма нито едното, нито другото. Много добре чух изявлението на президента Зеленски, че дроновете са руски, но не мога да го потвърдя, каза привечер военният министър Димитър Стоянов. Той обаче е убеден, че става въпрос за атака, а не за заблудени дронове, и обясни, че няма антидрон система, която да действа на 130 км - обикновено обсегът им е едва 8-10 км.

Предвид товара на ударените кораби от ГЕРБ и ДБ веднага предположиха, че атаката е извършена от Русия, и призоваха правителството да осъди атаката.

Това е грубо нарушение на международното право и на принципите за безопасно корабоплаване. Това не е само въпрос на морска сигурност, а и напомняне, че сигурността в Черно море е неразделно свързана със сигурността на Европа. Безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет, написа външната министърка Велислава Петрова.

Екоминистърката Росица Карамфилова разпореди проверки на водата при нос Калиакра, Бяла и Созопол. Пробите ще бъдат изследвани за нефт, полихлорирани бифенили, метали и физико-химични елементи за качество.

ДБ веднага обвиниха правителството, че реакцията му е закъсняла, както и че нарочно крие откъде е дошла атаката.

Докато президентът и премиерът се държат като хипита в Уудсток и се правят, че войната не ги засяга, тя ескалира. Има опити за взривове и взривове във фабрики и заводи в цяла Европа, българи с обвинение за шпионаж, чужди служби казват, че през България са прекарвани експлозиви за атентати в други държави, отделно има два кораба, ударени от дронове. Чии са тези дронове? Да не се налага румънското правителство преди нас да съобщи какво е станало, заяви депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев, член на комисията по отбрана. Според него ако подобни инциденти продължат, това първо ще вдигне цените на каргото и застраховките, а после и тези в магазините. Той предупреди, че ако Йотова не свика КСНС до края на деня, ще настояват за изслушване на премиера, отговорните министри и шефовете на службите в парламента в сряда.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски посочи Радев и мнозинството му от 131 в парламента като отговорни за “кризата с дроновете нападатели”, а от “Възраждане” директно обвиниха кабинета, че с помощта си за Украйна прави България косвена жертва във войната. Катерът на Гранична полиция докара до брега пострадалите моряци от кораб ABLE. На снимката вдясно - медицински екип посрещна най-сериозно пострадалия индийски моряк. Снимка: Ройтерс

Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Атаките срещу гражданското корабоплаване са недопустими. Изразяваме пълна солидарност с нашите държави членки по източния фланг, написа председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа “Екс”. Солидарност изрази и унгарският премиер Петер Мадяр.

Заседанието на КСНС ще е от 13 часа в сряда. То е под ръководството на президента и участват председателят на Народното събрание, премиерът, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи и на финансите, председателите на ДАНС и Държавна агенция “Разузнаване”, началникът на отбраната, секретарят на Съвета по сигурността и по един представител от всяка парламентарна група. Всички 18 моряци бяха докарани на българския бряг и им бе оказана необходимата помощ. Снимка: Ройтерс

18 моряци са спасени – двама от тях в тежко състояние, издирват екипажа на втория поразен кораб

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Всички 18 моряци от екипажа на кораб ABLE, плаващ под флага на Палау, са били спасени. Това е станало благодарение на българския ро-ро кораб DIOSCURIA, който се е намирал в непосредствена близост до мястото на инцидента. Нашият екипаж е забелязал бедстващите и ги е приел на борда. След това моряците са били прехвърлени на плавателни съдове на българската Гранична полиция и Военноморските сили и транспортирани до Варна.

Спасените са граждани на Индия и Турция, двама от тях са по-тежко пострадали. Единият е индийски моряк, той е с тежки изгаряния - 40%, и е в Клиниката по изгаряния на УМБАЛ към Военномедицинската академия. По информация на началника на лечебното заведение полк. проф. д-р Ивайло Въжаров морякът е в тежко състояние и му се оказват необходимите високоспециализирани медицински грижи. Лекуващите не се ангажират с прогноза за развитието на състоянието му. Пациентът остава под постоянно медицинско наблюдение. По-късно военният министър Димитър Стоянов обяви, че мъжът е с опасност за живота.

Капитанът на кораба, който е турски гражданин, е с травма на главата, гърдите и единия крак. Оказана му е медицинска помощ в МБАЛ “Св. Анна” – Варна, след което е освободен за домашно наблюдение. Останалите моряци също са прегледани от медицински екипи, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

Корабът ABLE не е потънал и остава на дрейф. Той е превозвал зърно, но все още се изяснява състоянието му и дали има опасност от теч на гориво.

Няма следа от екипажа на втория поразен кораб ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, който е потънал. Продължава издирването на екипажа му.

Корабът е претърпял тежки структурни повреди и е потънал. До късния следобед във вторник нямаше открит член на екипажа.

В района са забелязани спасителни жилетки, обърната спасителна лодка и няколко преобърнати спасителни плота, но хора не са намерени. Издирвателната операция се координира от Морския спасително-координационен център във Варна, като в нея участват ВМС и Гранична полиция.

Двата кораба са били поразени около 70 морски мили източно от Бяла, в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е станал около 4 ч сутринта във вторник.

“Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба”, разказа във Варна турски моряк от екипажа на ABLE. По думите му взривът е дошъл от подводната част на кораба и после избухнал пожар.

Не беше дрон, под водата беше, заяви морякът.

Заради инцидента Басейнова дирекция “Черноморски район” във Варна започна извънредна проверка по нашето Черноморие. Вземат се проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Те ще бъдат изследвани за нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и физико-химични показатели за качеството на водата.

Изследванията се извършват от регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда. Целта е да се установи дали атаката и последвалото потъване на единия кораб са довели до замърсяване на морето.

Капитанът Анатолий Златаров, спасил моряците от ABLE, е трето поколение потомствен моряк. Прадядото на Златаров е кап. Иван Томов – капитан на кораба “Мария Луиза”, който по време на Втората световна война спасява Пирея от унищожителен взрив с цената на живота си. Дядо му е известният кап. I ранг о.з. Анатоли Златаров, а баща му – капитанът наставник Валентин Златаров, създател на клуб “Млад моряк”. Чичо му Иван Златаров е рулеви, загинал при инцидент в Аденския залив през 1996 г.

“Морският спасително-координационен център ще удостои с почетно отличие к.д.п. Златаров в знак на дълбоко признание за неговия изключителен професионализъм, безупречна морска доблест и хладнокръвни действия, осигурили спасяването на екипажа на кораб ABLE”, каза изпълнителният директор на “Морска администрация” к.д.п. Венцислав Иванов.

След като катери на Гранична полиция приели спасените моряци, DIOSCURIA продължи да плава към Грузия. Всички 18 моряци бяха докарани на българския бряг и им бе оказана необходимата помощ. Снимка: Ройтерс Всички 18 моряци бяха докарани на българския бряг и им бе оказана необходимата помощ. Снимка: Ройтерс Всички 18 моряци бяха докарани на българския бряг и им бе оказана необходимата помощ. Снимка: Ройтерс

Зеленски отрече Украйна да има общо с ударените кораби: Руска комбинирана атака е

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този участък от морето, където в нощта срещу вторник бяха ударени два кораба в икономическата зона на България.

Във вечерното си обръщение той заяви, че разузнавателните служби в момента работят за събиране на цялата налична информация относно поредната атака в Черно море.

"Снощи в български води бяха атакувани два граждански кораба. Единият потъна, а другият претърпя значителни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати", заяви украинският президент.

"Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този участък от морето, а тази последна трагедия, засягаща граждански кораби, е поредната част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно негодна за корабоплаване", твърди Зеленски.

Украинският президент заяви още, че са проверили всички подробности с българската страна и украинският военноморски флот се е свързал с колегите си в България.

"Леше установено, че става дума за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове", заяви Зеленски.

"Дадох указания на нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, разузнаването и другите служби да координират действията си с нашите партньори във възможно най-голяма степен – така че и те, и ние да разполагаме с по-голям капацитет за самоотбрана", каза още украинският президент.